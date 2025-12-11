במהלך ימי החנוכה יופעלו מסלולים מיוחדים בקווי התחבורה הציבורית בבני ברק לכיוון ירושלים. כל הפרטים על התחנות החדשות בדרך לעיר הבירה

לקראת 8 ימי החנוכה: משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית מעדכנים היום (חמישי) על מספר שינויים חדשים שצפויים בקווים הנוסעים מבני ברק לירושלים.

חברת אגד תפעיל במהלך ימי החג מסלולים מיוחדים בקווי התחבורה הציבורית בבני ברק לכיוון ירושלים. הקווים החדשים יהיו תחת המספרים 402, 412 ו-416. הם יפעלו אך ורק בחג החנוכה בין התאריכים 14.12 עד 21.12.

התחנות החדשות שנוספו בדרך מבני ברק לירושלים הן: קניון איילון, דרך בן גוריון, ת. רק"ל, ר' עקיבא, הרב כהנמן ומחלף גבעת שמואל על כביש 4.

התחנות שיבוטלו בימי החג הן: אבו חצירא/ הירקון, אבו חצירא/דוד מחלוף, סוקולוב/דרך ז'בוטינסקי, סוקולוב/אבן גבירול וסוקולוב/הרב קוטלר.