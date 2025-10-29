הפגנת החרדים בירושלים: כך תפעל או לא תפעל התחבורה הציבורית בירושלים לאור חסימות הכבישים העתידות.
לפי הודעת המשטרה, כביש מספר 1 ייחסם מלטרון ועד ירושלים, כך גם הכניסה לעיר והרחובות המרכזיים שסביב גשר המיתרים.
בעקבות הפגנת הענק, צפויים עומסים כבדים, שינויים ושיבושים במסלולי התחבורה הציבורית ובהסדרי התנועה בירושלים ובסביבתה בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
פעילות התחבורה הציבורית בירושלים לפי קווים:
שינויים בפעילות הרכבת הקלה:
• הרכבת הקלה תפעל כרגיל מתחילת השירות ועד השעה 12:00.
• החל מהשעה 12:00 ועד לסיום האירוע, הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי:
– במקטע הצפוני: בין התחנות נוה יעקב – ועד תחנת הדוידקה
– במקטע הדרומי: בין תחנת הדסה עין כרם ועד תחנת ככר דניה.
– התחנות הבאות יהיו סגורות: מחנה יהודה, הטורים, התחנה המרכזית, קרית משה, החלוץ.
קווי חברת "תנופה" מבית שמש ופרוזדור ירושלים:
מחברת התחבורה הציבורית "תנופה" המפעילה את קווי האוטובוסים מחניון שפירים, בית שמש ופרוזדור ירושלים לבירה, הודיעו על פירוט השינויים הבאים:
קווים 617, 618, 619
הקווים יפעלו במתכונת מעגלית דרך הר הרצל, תחנת הרכבת הקלה, כביש 386 נס־הרים ועין כרם.
תחנת הורדה והעלאה:
• 1991 – קריית היובל / תחנת רק״ל הר הרצל
תחנות מבוטלות:
• שפע חיים / שמגר
• שדרות ירמיהו
• שדרות בן גוריון / שערי ירושלים (647)
• שערי ירושלים / ליפתא
תחנות חלופיות:
• 1991 – קריית היובל / תחנת רק״ל הר הרצל
קו 616
הקו יחל ויסתיים בהרטום (דרך כביש 9 ומנהרת הארזים) עד להר חוצבים.
תחנות מבוטלות:
• 647 – שערי ירושלים / שדרות בן גוריון
• 3007 – שערי ירושלים / ליפתא
לקו 616 אין שינוי בתחנות ההורדה והאיסוף במסוף הרטום
קו 600
הקו יחל ויסתיים במסוף הרטום (דרך כביש 9 ומנהרת הארזים) עד להר חוצבים.
תחנות מבוטלות:
• 1106 – היכל המשפט / אבא אבן
• 1678 – שדרות שז״ר / בנייני האומה
• 4218 – שדרות שז״ר / בנייני האומה
• 647 – שערי ירושלים / שדרות בן גוריון
• 645 – ויצמן / גבעת שאול
תחנות חלופיות:
• 1684 – חניון הרטום
• 5667 – שפע חיים / גולדה (מול תמיר)
קווים 615, 620
הקווים יתחילו ויסיימו במסוף הרטום (דרך כביש 9 ומנהרת הארזים) עד להר חוצבים.
תחנות מבוטלות:
• 4170 – תחנה מרכזית ירושלים / קומה 3 – רציפים
• 6109 – תחנה מרכזית ירושלים / תחנת הורדה
• 647 – שערי ירושלים / שדרות בן גוריון
• 3007 – שערי ירושלים / ליפתא
תחנות חלופיות:
• 1684 – חניון הרטום
• 5667 – שפע חיים / גולדה (מול תמיר)
קו 183
יסע דרך עין כרם ונסיעה מעגלית דרך הר הרצל – נס הרים – עין כרם.
תחנות מבוטלות:
• 1678 – שדרות שז״ר / בנייני האומה
• 647 – שערי ירושלים / שדרות בן גוריון
תחנות חלופיות
קווים 185, 186, 187, 188, 189, 195
הקווים יפעלו דרך מחלף הראל – סטף – עין כרם – הר הרצל, במתכונת מעגלית בדומה לקווים 617–619.
• 1991 – קריית היובל / תחנת רק״ל הר הרצל
קווים 189, 289
• קו 289 – יפעל כסדרו. יסע ישירות להרטום דרך מנהרת הארזים וכן בכיוון ההפוך
• קו 189 – מבוטל החל מהשעה 12:00. כל נסיעותיו יופעלו על ידי קו 289.
קו 289 ו 189 יתחילו ויסיימו את מסלולם בחניון הרטום במקום חניון 4/9
במידה והרטום נחסם – יתבצע מעבר למסוף הארזים.
קווים 626, 630
הקווים יתחילו ויסיימו במלחה, דרך נס־הרים – עין כרם.
תחנות מבוטלות:
• 279 – פרבשטיין / בית הדפוס
• 278 – אנג״ל / כנפי נשרים
• 2759 – גבעת שאול / עקיבא אזולאי
• 2198 – בית חולים הרצוג / גבעת שאול
• 1735 – פרבשטיין / בית הדפוס
• 227 – אנג״ל / כנפי נשרים
• 2760 – גבעת שאול / עקיבא אזולאי
לקווים אלו אין תחנות חלופיות
קו 118
במידה וכביש סחרוב ייחסם לתנועה – הקו ייצא דרך מחלף הראל ועין כרם.
שימו לב – ככל ולא יחולו שינויים בזמן אמת , קווי השירות הבאים יפעלו כרגיל:
קווים 424, 191, 484, 190, 112, 102.
כמו כן , קווים 100 ו־614 יבוטלו החל מהשעה 12:00 ועד להודעה חדשה.
קווים 185, 186, 187, 188, 189, 617, 618, 619 יפעלו במתכונת מעגלית – הר הרצל עין כרם נס הרים היישובים חזרה להר הרצל.
מאחר שהקווים מעגליים, הנסיעות ייצאו לפי לוחות הזמנים מהיישובים או מבית שמש.
