יעקב ברדוגו, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, מגיש תוכנית הערב של גלי ישראל ו"שבע" בערוץ 14 מגיע לפגישה מתוחה במיוחד עם רוני קובן.
בריאיון השניים מתנגחים על השאלה האם ברדוגו הוא שופר של ראש הממשלה ואיך בדיוק הוא יכול גם לייעץ ולעזור לנתניהו וגם לראיין אותו. ברדוגו טוען שנעשה לשרה נתניהו עוול ושרעיית הנשיא הרצוג מתערבת בעניינים שבהם אינה צריכה להתערב.
הוא מכנה את בני גנץ "עלוב". עוד מסביר ברדוגו בריאיון למה נתניהו לא צריך להתראיין בערוצים הישראלים חוץ מאשר ערוץ 14, איך נקם בגלי צה"ל על הדחתו ועל הרגע שבו חשב שנתניהו חיסל לו את הקריירה.
בהצצה לתוכנית שתשודר במוצאי שבת, מאיים ברדוגו בהפסקת הראיון, וגם טוען כי הוא אינו מאמין בעיתונות של רוני קובן. "יש הבדל גדול במחלקות בסופר בין מה שאתה עושה לבין מה שאני עושה, אני עוד משתדל לעשות עיתונות ותקשורת", אומר קובן. ברדוגו משיב לו: "אני לא מאמין בעיתונות שלך".
קובן טוען כי ערוץ 14 הוא השופר של הממשלה: "מה שאתה עושה זה שופר ודובר". לאחר מכן ברדוגו מאיים כי יפסיק את הראיון: "מתחילת התוכנית אתה מנסה להעליב. אתה לא יכול לתת לדבר, אתה לא נותן. אתה חותך את חוט המחשבה. זה שאתה קורא לי שופר ותועמלן, אני לא מתרגש. אני יעקב ברדוגו. אני שמתי את עצמי לאורך 20 שנה גם כשביקרתי את הממשלה הזו, וגם כשאני בעדה וגם כשאני נגד ממשלות אחרות. למה אתה עיתונאי? במה אתה עיתונאי יותר טוב ממני?".
בהצצה נוספת לתוכנית טוען ברדוגו כי הוא נמצא ביחסים טובים עם איתמר בן גביר, אך הוא אינו "כוס התה שלו". ולאחר מכן הוסיף ואמר כי הסיבה לכך היא שהוא "קצת יותר ליברלי".
לשם גבי
כובן----------גידול פרא של השמאל הרדיקלי הישראלי10:31 11.12.2025
קובן הר ק ו ב,"עושה עיתונות"-כשקובן ה ר קו ב ראיין את איש ה"רוח", הסופר חיים באר, באר ה ס י ת ל ר צ ח נתניהו ושרה, כח י ס ו ל אחאב ואיזבל, וקובן ה ר קו בלא אמר לו מילה!
קובן הר ק ו ב,"עושה עיתונות"-כשקובן ה ר קו ב ראיין את איש ה"רוח", הסופר חיים באר, באר ה ס י ת ל ר צ ח נתניהו ושרה, כח י ס ו ל אחאב ואיזבל, וקובן ה ר קו בלא אמר לו מילה!המשך 10:21 11.12.2025
העם
קובן, הערכתי את התוכניות שלך הרגישות האמפתיה ... עד שראיתי את התוכנית עם דודי אמסלם. עיתונאי, אתה לא ! גם חוסר מודעות עצמית לא עושה אותך עיתונאי10:51 11.12.2025
בחיאת
השופר ברדוגו והדובר של ראש הממשלה עושה עיתונות ???10:50 11.12.2025
ZB
ערוץ 14 שופר של ביבי זה כמו להגיד שברדוגו כותב את ספרי הרלאן קובן רוב שדרי ופרשני ערוץ 14 הם רלביסטים בהווה ובעבר בעלי דעה של הציונות הדתית על 2 זרועותיה של בן גביר ליברמן ובנט אז טלו קורההמשך 10:49 11.12.2025
קובן הר ק ו ב,"עושה עיתונות"-כשקובן ה ר קו ב ראיין את איש ה"רוח", הסופר חיים באר, באר ה ס י ת ל ר צ ח נתניהו ושרה, כח י ס ו ל אחאב ואיזבל, וקובן ה ר קו בלא אמר לו מילה!
קובן הר ק ו ב,"עושה עיתונות"-כשקובן ה ר קו ב ראיין את איש ה"רוח", הסופר חיים באר, באר ה ס י ת ל ר צ ח נתניהו ושרה, כח י ס ו ל אחאב ואיזבל, וקובן ה ר קו בלא אמר לו מילה!המשך 10:21 11.12.2025
