יעקב ברדוגו, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, מגיש ערוץ 14 וגלי ישראל, מגיע לפגישה מתוחה עם רוני קובן. בריאיון השניים מתנגחים על השאלה האם הוא שופר של ראש הממשלה. צפו בהצצה לתוכנית שתשודר במוצ"ש

יעקב ברדוגו, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, מגיש תוכנית הערב של גלי ישראל ו"שבע" בערוץ 14 מגיע לפגישה מתוחה במיוחד עם רוני קובן.

בריאיון השניים מתנגחים על השאלה האם ברדוגו הוא שופר של ראש הממשלה ואיך בדיוק הוא יכול גם לייעץ ולעזור לנתניהו וגם לראיין אותו. ברדוגו טוען שנעשה לשרה נתניהו עוול ושרעיית הנשיא הרצוג מתערבת בעניינים שבהם אינה צריכה להתערב.

הוא מכנה את בני גנץ "עלוב". עוד מסביר ברדוגו בריאיון למה נתניהו לא צריך להתראיין בערוצים הישראלים חוץ מאשר ערוץ 14, איך נקם בגלי צה"ל על הדחתו ועל הרגע שבו חשב שנתניהו חיסל לו את הקריירה.

בהצצה לתוכנית שתשודר במוצאי שבת, מאיים ברדוגו בהפסקת הראיון, וגם טוען כי הוא אינו מאמין בעיתונות של רוני קובן. "יש הבדל גדול במחלקות בסופר בין מה שאתה עושה לבין מה שאני עושה, אני עוד משתדל לעשות עיתונות ותקשורת", אומר קובן. ברדוגו משיב לו: "אני לא מאמין בעיתונות שלך".

קובן טוען כי ערוץ 14 הוא השופר של הממשלה: "מה שאתה עושה זה שופר ודובר". לאחר מכן ברדוגו מאיים כי יפסיק את הראיון: "מתחילת התוכנית אתה מנסה להעליב. אתה לא יכול לתת לדבר, אתה לא נותן. אתה חותך את חוט המחשבה. זה שאתה קורא לי שופר ותועמלן, אני לא מתרגש. אני יעקב ברדוגו. אני שמתי את עצמי לאורך 20 שנה גם כשביקרתי את הממשלה הזו, וגם כשאני בעדה וגם כשאני נגד ממשלות אחרות. למה אתה עיתונאי? במה אתה עיתונאי יותר טוב ממני?".

בהצצה נוספת לתוכנית טוען ברדוגו כי הוא נמצא ביחסים טובים עם איתמר בן גביר, אך הוא אינו "כוס התה שלו". ולאחר מכן הוסיף ואמר כי הסיבה לכך היא שהוא "קצת יותר ליברלי".