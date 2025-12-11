חברת הכנסת טלי גוטליב טוענת כי אחד מבכירי שב"כ לשעבר שמסרב להיפגש עם מבקר המדינה – שלח פקוד שלו ב-6 באוקטובר להיפגש עם מחבל חמאס

חברת הכנסת טלי גוטליב, טענה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי בכיר מהשב"כ נפגש עם מחבל חמאס ב-6 באוקטובר.

בדבריה כתבה: "ר׳ מהשב״כ. המכונה אוסקר! (לא הוספתי באדיבותי את האות של שם משפחתך) אדגיש שאתה ממש לא הבעל של ברסלר. אבל אתה לגמרי שלחת פקוד שלך למעבר ארז בליל 6 לאוקטובר בסביבות שעה 22 להיפגש עם עזאדין אל חדד האכזרי.

אתה רצית שיבררו מול הארכי מחבל הזה מה נסגר עם הסימים והסימנים המעידים, וברוב טירופך קנית את הסיפור ההזוי שהמחבל הארור מכר לך. ‏עכשיו אני מבינה למה אתה מסרב להתייצב בפני מבקר המדינה.

‏איך תסביר למשל את צוות טקילה למול הפקרת חוגגי הנובה? ‏אבל למזלנו הטוב יש אמיצים וישרים אוהבי העם והארץ הזו בקירבנו שבזכותם בסוף בסוף נגיע לחקר האמת".