מחדל חמור: אמש (רביעי) התקיים תרגיל ביחידה צבאית. בתמונות שפורסמו ברשת בעמוד אינסטגרם של היחידה, נראות בבירור התוכניות האדריכליות של הבסיס. כך על פי הפרסום של דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צה"ל.
עמוד האינסטגרם שכאמור שייך לאחת מיחידות הצבא, פומבי וגלוי ברשתות, הוא שיתף תמונות מתרגיל שנערך בבסיס צבאי רגיש במרכז . בחלק מהתמונות, על השולחנות של המפקדים, רואים בבירור את כל התןכניות האדריכליות של הבסיס. בתמונות שפורסמו רשמית ע"י גוף צה"לי ניתן בבירור איך בנוי הבסיס, איפה הפתחים שלו, מה המבנה הפנימי שלו – והכל מפורסם באינסטגרם רשמי של צה"ל, עם אלפי עוקבים.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה לגלי צה"ל: "האירוע נבדק וטופל מיד על ידי הגורמים הרלוונטיים, התמונות הוסרו מהרשת". המקרה הועבר גם לבחינת מחלקת ביטחון המידע של צה"ל".
שוב כשלי ביטחון מידע ברשתות החברתיות של צה״ל: תרשימים וסרטוטים אדריכליים של בסיס צבאי רגיש במרכז הארץ נחשפו בפרסום רשמי של יחידה צבאית ברשת
