שב"חים ניסו לפרוץ הלילה (בין רביעי לחמישי) לרכב ברחובות, ונורו בידי בעל הרכב. שב"ח אחד נפצע באורח קשה, והשני הצליח להימלט. המשטרה פתחה בחקירה.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת רחובות פתחו הלילה בחקירה עם קבלת דיווח בדבר אירוע ירי הלילה ברחובות, כשמהמקום פונה עפ"י גורמי הרפואה שוהה בלתי חוקי במצב קשה, אל המרכז הרפואי הסמוך".
"מחקירה ראשונית עולה כי תושב העיר, בשנות ה-60 לחייו הבחין בפורצים בתוך רכבו, וביצע ירי לאחר שעפ"י החשד חש בסכנה, כאשר האחד ניסה להמלט ונעצר ע"י שוטרי התחנה ברכב וכאמור השני נפצע ופונה אל המרכז הרפואי. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, חוקרי המשטרה יביאו את החשודים בהמשך היום לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם".
ערן
מאחל ליורה שהשוטרים והצדקנים יניחו לו בהקדם.07:44 11.12.2025
