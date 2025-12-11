אחרי שמפציצים רוסיים ומטוסי קרב סיניים, חדרו לשטח האווירי של יפן הגיעה התגובה. מטוסי קרב של צבא יפן ביצעו תמרון משותף עם מפציצים של צבא ארה"ב

יומיים אחרי שמפציצים רוסיים ומטוסי קרב של צבא סין, חדרו לשטח האווירי של יפן הגיעה התגובה. מטוסי קרב F35 ו-F15 של צבא יפן ביצעו תמרון משותף עם מפציצי B52 של צבא ארה"ב

הטיסה הייתה של שני מפציצים אסטרטגיים אמריקאים מדגם B-52 עם שלושה מטוסי קרב חמקנים יפניים מדגם F-35 ושלושה מטוסי עליונות אווירית מדגם F-15 הייתה הפעם הראשונה שארצות הברית הצהירה על נוכחות צבאית מאז שסין החלה בתרגילים צבאיים באזור.

גם יפן וגם דרום קוריאה מארחות כוחות אמריקאים, כאשר יפן היא בית לריכוז הכוח הצבאי האמריקאי הגדול ביותר מעבר לים, כולל קבוצת תקיפה של נושאות מטוסים וכוחות משלחת של הנחתים האמריקאים. כזכור בצעד חריג וכמעט חסר תקדים, מפציצים רוסיים ומטוסי קרב סיניים ביצעו יעף בין שורה של בעלות ברית אמריקאיות במרחב אסיה. על פי הדיווחים, מספר מפציצים רוסיים ומטוסי קרב סיניים חדרו למרחב האווירי של סין ודרום קוריאה, במהלך חריג במיוחד.

מטעם צבא רוסיה וצבא סין נמסר: "כנף עשר של חיל האוויר הסיני ביצעה טיסה משותפת עם הכנף האסטרטגית של חיל האוויר הרוסי, כחלק מתרגיל שיתוף פעולה סטנדרטי". אך בדרום קוריאה וביפן מתארים את האירוע אחרת לגמרי, על פי דרום קוריאה, המטוסים חדרו אל תוך מרחב ההגנה האווירית של המדינה באופן בוטה.

בעוד יפן טוענת כי המטוסים חדרו את השטח האווירי הבלעדי של יפן, וביצעו יעף בסמוך לבסיסים אמריקאים במרחב יפן. מדובר בהסלמה משמעותית, שמגיעה לאחר שבועות של הסלמה, בדגש על התפתחות של עוינות משמעותית בין יפן, דרום קוריאה וסין.