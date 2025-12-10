לאחר שמוקדם יותר היום (רביעי) דווח כי מפלגת הציונות הדתית החליטה לתמוך בחוק הגיוס – הציונות הדתית מכחישה את הפרסום.
מהמפלגה נמסר: אמש התקיימה ישיבה משותפת של חברי הסיעה עם פורום ראשי ישיבות רחב, שרבבות תלמידיו מובילים את הגיוס במלחמה הזו בסדיר ובמילואים. הישיבה התקיימה כחלק מתהליך הלמידה העמוק של חברי הסיעה והרבנים את החוק על השלכותיו ואת הדרכים להביא לתיקון העוול ההיסטורי ולגיוס חרדים לצה"ל. בישיבה נשמעו דעות שונות הן מצד הרבנים והן מצד חברי הסיעה וסוכם כי הדיונים יימשכו.
גם כעת, הסיעה כולה נחושה בעמדתה להצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי ומהיר של חרדים לצה"ל כדי לענות על צרכי הביטחון של מדינת ישראל ולהקל על עומס הלוחמים ובני משפחותיהם. בניגוד לפרסומים שונים, טרם התקבלו החלטות מעשיות והסיעה מרכזת את דרישותיה ואת תנאיה לתמיכתה בחוק.
הציונות הדתית, המייצגת את המגזר המשרת ביותר, מחויבת לשינוי המצב הקיים באופן מעשי, ותקבל את החלטותיה אך ורק מתוך טובת העניין ובמנותק מקמפיינים ואינטרסים פוליטיים מכל הצדדים. לנגד עיני הסיעה אך ורק ביטחון ישראל והחובה הדתית והלאומית של השירות בצה"ל לכל חלקי העם.
מי שחשב ופעל לאי החזרתם של חטופים מהמנהרות בעזה . אין לו בעיה להצביע בעד חוק השתמטות בעוד כול אלה שתמכו בו בבחירות הם אנשי מילואים . אחד כזה לא ראוי...
