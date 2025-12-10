אגם יקום החל להתמלא מחדש – ועד סוף השבוע צפוי להיות מלא, מרהיב ומוכן לקהל המטיילים. הנה המלצה לטיול שמשלב נופים, קפה וארוחה לבחירתכם.
סופת ביירון שהגיעה לאזור השרון הביאה איתה כמויות גשם משמעותיות שהחלו למלא מחדש את אגם יקום, אחד מאתרי הטבע האהובים במרכז הארץ.
כבר מהבוקר ניכרת עלייה ברורה במפלס המים, והנוף שסביב האגם חוזר בהדרגה למראה החורפי המרשים שמושך אליו מטיילים, רוכבים ומשפחות מדי שנה.
לפי ההערכות והקצב שבו הגשמים יורדים, האגם צפוי להיות מלא ומרהיב עד סוף השבוע, ולהציע חוויה טבעית מיוחדת במיוחד.
מתחם יקום – מיקום נגיש ונוח
מתחם יקום על כביש 2, בכניסה לקיבוץ יקום.
