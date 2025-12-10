לאחר שהחכ"ים החרדים פתחו במאבק על הקיצוץ בתקציב הישיבות. היום (רביעי) הקיצוץ בוטל והתקציב חזר למה שהיה בתחילת השנה. מש"ס נמסר כי היא תמשיך להיאבק בתקציב 26 על תקציב הישיבות, כדי להעלותו לדרגה הגבוהה ביותר שהייתה.

כזכור אמש פורסם כי במקביל למאבקים על חוק הגיוס ובסנקציות על משתמטים, החכ"ים החרדים פתחו במלחמה נגד קיצוץ בתקציבי הישיבות. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף דורש ישיבת סיעה דחופה: "למצוא פיתרון לגזירה נגד עולם התורה" על פי טענת החכ"ים החרדים תקציב תלמידי הישיבות ערך הנקודה ירד מ- 400 שקל בחודש שעבר ל-320 החודש. שכר האברכים ירד מ- 720 שקל בעבר ל- 567 החודש. זה בזמן שבהסכם הקואליציוני סוכם על ערך נקודה של 1169 שקל לאברך.

מכתבו של גולדקנוף לראש הסיעה ח"כ אורי מקלב: "פונה אני אליך בדחיפות לכנס ישיבת סיעה שלא מן המניין, מחר טרם פתחת מליאת הכנסת, לצורך דיון דחוף בעקבות מכה נוספת על עולם התורה. כזכור עם הקמת הממשלה נקבע בהסכם הקואליציוני להעלות את ערך הנקודה כך שכל אברך יקבל 1,173 ₪ מדי חודש. בפועל סעיף זה לא בוצע אף לא פעם אחת ובתחילת שנת 2025 האברים קיבלו בפועל רק ₪ 720".

גם ח"כ משה גפני תקף את הקיצוץ בתקציב: "תקציב הישיבות אמור לרדת החודש משמעותית בערך הנקודה מחודשים קודמים.
לא מדובר בחייבי גיוס לפי החוק, אלא באברכים ותלמידי חו"ל שהתמיכה מגיעה להם על פי דין. זהו מצב אבסורדי שהפקידות בייעוץ המשפטי לממשלה לא מאפשרים להשתמש בתקציבים שהועברו בממשלה ובכנסת לטובת הזכאים לכך. פניתי לכל הנוגעים בדבר לטפל בעניין בהקדם. לא נעבור על כך לסדר היום!".