לאחר שהחכ"ים החרדים פתחו במאבק על הקיצוץ בתקציב הישיבות. היום (רביעי) הקיצוץ בוטל והתקציב חזר למה שהיה בתחילת השנה. מש"ס נמסר כי היא תמשיך להיאבק בתקציב 26 על תקציב הישיבות, כדי להעלותו לדרגה הגבוהה ביותר שהייתה.

כזכור אמש פורסם כי במקביל למאבקים על חוק הגיוס ובסנקציות על משתמטים, החכ"ים החרדים פתחו במלחמה נגד קיצוץ בתקציבי הישיבות. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף דורש ישיבת סיעה דחופה: "למצוא פיתרון לגזירה נגד עולם התורה" על פי טענת החכ"ים החרדים תקציב תלמידי הישיבות ערך הנקודה ירד מ- 400 שקל בחודש שעבר ל-320 החודש. שכר האברכים ירד מ- 720 שקל בעבר ל- 567 החודש. זה בזמן שבהסכם הקואליציוני סוכם על ערך נקודה של 1169 שקל לאברך.

