החכ"ים החרדים פתחו במלחמה נגד קיצוץ בתקציבי הישיבות. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף דורש ישיבת סיעה דחופה: "למצוא פתרון לגזירה נגד עולם התורה"

במקביל למאבקים על חוק הגיוס ובסנקציות על משתמטים, החכ"ים החרדים פתחו היום (שלישי) במלחמה נגד קיצוץ בתקציבי הישיבות. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף דורש ישיבת סיעה דחופה: "למצוא פיתרון לגזירה נגד עולם התורה"

על פי טענת החכ"ים החרדים תקציב תלמידי הישיבות ערך הנקודה ירד מ- 400 שקל בחודש שעבר ל-320 החודש. שכר האברכים ירד מ- 720 שקל בעבר ל- 567 החודש. זה בזמן שבהסכם הקואליציוני סוכם על ערך נקודה של 1169 שקל לאברך.

עוד באותו נושא יהדות התורה דוחים את חוק הגיוס: לפעול למתווה ללא סנקציות 18:22 | נחום פרי 2 0 😀 👏

מכתבו של גולדקנוף לראש הסיעה ח"כ אורי מקלב: "פונה אני אליך בדחיפות לכנס ישיבת סיעה שלא מן המניין, מחר טרם פתחת מליאת הכנסת, לצורך דיון דחוף בעקבות מכה נוספת על עולם התורה. כזכור עם הקמת הממשלה נקבע בהסכם הקואליציוני להעלות את ערך הנקודה כך שכל אברך יקבל 1,173 ₪ מדי חודש. בפועל סעיף זה לא בוצע אף לא פעם אחת ובתחילת שנת 2025 האברים קיבלו בפועל רק ₪ 720".

"במהלך כהונת הממשלה הנוכחת ערך הנקודה צנח שוב ושוב בקיצוצים חוזרים עד אשר בחודש הקרוב סכם המלגות יגיע לשפל של 576 ₪ בלבד. מדובר בירידה של כ-90 ₪. אבהיר, כי מדובר באברכים שונים מחויבים בגיוסים כלל, והקיצוץ הינו מכה נוספת ובניגוד גמור להסכם הקואליציוני. אבקש לדון בנושה למציאת פתרון לגזירה נוספת זו באופן מיידי".

גם ח"כ משה גפני תקף את הקיצוץ בתקציב: "תקציב הישיבות אמור לרדת החודש משמעותית בערך הנקודה מחודשים קודמים.

לא מדובר בחייבי גיוס לפי החוק, אלא באברכים ותלמידי חו"ל שהתמיכה מגיעה להם על פי דין. זהו מצב אבסורדי שהפקידות בייעוץ המשפטי לממשלה לא מאפשרים להשתמש בתקציבים שהועברו בממשלה ובכנסת לטובת הזכאים לכך. פניתי לכל הנוגעים בדבר לטפל בעניין בהקדם. לא נעבור על כך לסדר היום!".