אחרי התייעצות עם רבנים: 'הציונות הדתית' עוד לא החליטה

גם אחרי סבב התייעצויות, בציונות הדתית עדיין לא החליטו אם יתמכו בחוק הגיוס.

אתמול בשעה מאוחרת הוציאה הסיעה הודעה לפיה "חברי הציונות הדתית קיימו התייעצות בסוגיית הגיוס עם פורום רבנים רחב הכולל ראשי ישיבות הסדר, ראשי ישיבות גבוהות, מכינות ורבנים נוספים. הדיונים יימשכו במטרה להביא לחוק שיחולל שינוי אמיתי ויביא לגיוס חרדים לצה"ל".

נזכיר כי בשבוע שעבר, לפחות שלושה חברי כנסת מסיעת הציונות הדתית כבר הודיעו כי יצביעו נגד חוק הגיוס. יחד עם המורדים בליכוד, וההתנגדות של החרדים, ביסמוט יתקשה להשיג רוב לחוק. מדובר על השר אופיר סופר שהודיע כי יצביע נגד החוק גם במחיר של פיטורים מהממשלה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר וחבר הכנסת משה סולמון.

נזכיר כי לסיעת הציונות הדתית יש 7 אצבעות בקואליציה, 3 מהן כבר מתנגדות לחוק. סמוטריץ' התפטר מהכנסת ולכן לא יוכל להצביע מה שמשאיר את חברי הכנסת, רוטמן, סוכות, טל והשרה סטרוק. סוכות ורוטמן התבטאו בעבר כי גם אם החוק לא מוצלח, הוא יביא לגיוס חרדים לכנסת ולכן כן יתמכו בו.