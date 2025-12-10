חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
בגלל הסופה: חיילים בבסיסים בדרום הארץ שוחררו הביתה באירופה התלהבו מהישראלי: "השאיר אותם בחיים" הסוף לעימות: כ"ץ והרמטכ"ל סיכמו על איחוד התחקירים דיווח: חמאס החביא מזון במכוון כדי להרעיב תינוקות בעזה אחרי התייעצות עם רבנים: 'הציונות הדתית' עוד לא החליטה המשטרה עצרה את ראשי ארגון הפשע בכרי ובכירי עיריית נצרת אוחנה וג'ונסון משיקים יוזמה בינלאומית להענקת פרס נובל לטראמפ אות הגבורה: ברקת ופדוי השבי איתן מור חלקו רגע מרגש אחרי הטענות לעסקה מושחתת עם נתניהו: הרצוג תובע את חדשות 12 פנייה ליועמ"שית: "תפתחי חקירה פלילית נגד הנשיא הרצוג" הצצה ראשונה לפסטיגל: רובוט "אנושי" מרקד ואקרובטים מעופפים שר בממשלה מודיע: "מלחמה עם סוריה, בלתי נמנעת" הסיפור המפתיע על הרב משה צבי נריה: "חשש שיזרקו אותו מהישיבה" שריפה בהרצליה: גבר בן 50 במצב קשה אחרי שנלכד בדירה בוערת ממשיכות להתקרב: ארה"ב וקטאר חתמו על הסכם שיתוף פעולה חדש תפנית דרמטית: מכה קשה ליועמ"שית בפרשת הפצ"רית תל שבע: שוטרים הותקפו במחסום במהלך בידוק נתניהו מגיב לבר: "נקים וועדת בדיקה לא תפורה לצד אחד" האקבי נוזף בישראל: "תפסיקו להתנצל, ספרו את הסיפור שלכם" היועמ"שית לא אישרה למשטרה לחקור את נעמה לזימי בגלל הסופה: חיילים בבסיסים בדרום הארץ שוחררו הביתה באירופה התלהבו מהישראלי: "השאיר אותם בחיים" הסוף לעימות: כ"ץ והרמטכ"ל סיכמו על איחוד התחקירים דיווח: חמאס החביא מזון במכוון כדי להרעיב תינוקות בעזה אחרי התייעצות עם רבנים: 'הציונות הדתית' עוד לא החליטה המשטרה עצרה את ראשי ארגון הפשע בכרי ובכירי עיריית נצרת אוחנה וג'ונסון משיקים יוזמה בינלאומית להענקת פרס נובל לטראמפ אות הגבורה: ברקת ופדוי השבי איתן מור חלקו רגע מרגש אחרי הטענות לעסקה מושחתת עם נתניהו: הרצוג תובע את חדשות 12 פנייה ליועמ"שית: "תפתחי חקירה פלילית נגד הנשיא הרצוג" הצצה ראשונה לפסטיגל: רובוט "אנושי" מרקד ואקרובטים מעופפים שר בממשלה מודיע: "מלחמה עם סוריה, בלתי נמנעת" הסיפור המפתיע על הרב משה צבי נריה: "חשש שיזרקו אותו מהישיבה" שריפה בהרצליה: גבר בן 50 במצב קשה אחרי שנלכד בדירה בוערת ממשיכות להתקרב: ארה"ב וקטאר חתמו על הסכם שיתוף פעולה חדש תפנית דרמטית: מכה קשה ליועמ"שית בפרשת הפצ"רית תל שבע: שוטרים הותקפו במחסום במהלך בידוק נתניהו מגיב לבר: "נקים וועדת בדיקה לא תפורה לצד אחד" האקבי נוזף בישראל: "תפסיקו להתנצל, ספרו את הסיפור שלכם" היועמ"שית לא אישרה למשטרה לחקור את נעמה לזימי

אחרי התייעצות עם רבנים: 'הציונות הדתית' עוד לא החליטה

אחרי התייעצות עם רבנים: 'הציונות הדתית' עוד לא החליטה
(צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
חדשות סרוגים אריה יואלי

אריה יואלי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 10.12.2025 / 07:43

Facebook Twitter WhatsApp

אחרי דיון ארוך עם ראשי ישיבות הסדר ורבנים, סיעת הציונות הדתית עוד לא הודיעה אם תצביע בעד או נגד חוק הגיוס. בשבוע שעבר הודיעו 3 ח"כים כי יתנגדו לחוק

גם אחרי סבב התייעצויות, בציונות הדתית עדיין לא החליטו אם יתמכו בחוק הגיוס.

אתמול בשעה מאוחרת הוציאה הסיעה הודעה לפיה "חברי הציונות הדתית קיימו התייעצות בסוגיית הגיוס עם פורום רבנים רחב הכולל ראשי ישיבות הסדר, ראשי ישיבות גבוהות, מכינות ורבנים נוספים. הדיונים יימשכו במטרה להביא לחוק שיחולל שינוי אמיתי ויביא לגיוס חרדים לצה"ל".

נזכיר כי בשבוע שעבר, לפחות שלושה חברי כנסת מסיעת הציונות הדתית כבר הודיעו כי יצביעו נגד חוק הגיוס. יחד עם המורדים בליכוד, וההתנגדות של החרדים, ביסמוט יתקשה להשיג רוב לחוק. מדובר על השר אופיר סופר שהודיע כי יצביע נגד החוק גם במחיר של פיטורים מהממשלה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר וחבר הכנסת משה סולמון.

נזכיר כי לסיעת הציונות הדתית יש 7 אצבעות בקואליציה, 3 מהן כבר מתנגדות לחוק. סמוטריץ' התפטר מהכנסת ולכן לא יוכל להצביע מה שמשאיר את חברי הכנסת, רוטמן, סוכות, טל והשרה סטרוק. סוכות ורוטמן התבטאו בעבר כי גם אם החוק לא מוצלח, הוא יביא לגיוס חרדים לכנסת ולכן כן יתמכו בו.

אחרי ההודעה של סופר, הודיעה סמוטריץ' כי הסיעה תתכנס לקבל החלטה משותפת ותצביע כסיעה אחת. בינתיים יש התייעצויות, אבל אין עוד החלטה.
הציונות הדתית
חוק הגיוס
ישיבות הסדר

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

1 תגובות

0 דיונים

1
מוטי

מי שמצביא בעד חוק השתמטות מוציא את עצמו מהעם היהודי

07:52 10.12.2025
0 5
דווח על תוכן פוגעני
2
מוטי

מי שמצביא בעד חוק השתמטות מוציא את עצמו מהעם היהודי

07:52 10.12.2025
0 5
דווח על תוכן פוגעני