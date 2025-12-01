השר אופיר סופר מהציונות הדתית, מצטרף גם הוא למוחים נגד חוק הגיוס, מצהיר כי הוא יצביע נגדו ואף ישכנע ח"כים נוספים לעשות כך.
בהצהרה לתקשורת אמר סופר: "מדובר בחוק מביש נטול אומץ לב ציבורי. אצביע נגדו גם אם נתניהו יפטר אותי". עד כה, שלושה ח"כים מהציונות הדתית כבר הודיעו כי יתנגדו לחוק הגיוס בנוסח הנוכחי שלו, מיכל וולדיגר, משה סולמון ואופיר סופר.
נזכיר כי לסיעת הציונות הדתית יש 7 אצבעות בקואליציה, 3 מהן כבר מתנגדות לחוק. סמוטריץ' התפטר מהכנסת ולכן לא יוכל להצביע מה שמשאיר את חברי הכנסת, רוטמן, סוכות, טל והשרה סטרוק. סוכות ורוטמן התבטאו בעבר כי גם אם החוק לא מוצלח, הוא יביא לגיוס חרדים לכנסת ולכן כן יתמכו בו.
נזכיר כי קואליציית נתניהו מנתה 68 ח"כים, ממנה פרשו 18 הח"כים החרדים וחבר הכנסת אבי מעוז מנעם.
בין המתנגדים לחוק ניתן למנות גם את חברי הכנסת מהליכוד: יולי אדלשטיין, דן אילוז וגם את שרן השכל מהימין הממכלתי של סער. גם בתוך הסיעות החרדיות ישנה התנגדות, גם מאגודת ישראל – פרוש למשל, וגם מדגל התורה – מקלב וגפני. כך שלא ברור מאיפה נתניהו ישיג בכלל רוב להעברת החוק.
שירי מנתניה
אופיר סופר שבר שמאלה, ריספקט. כיף לגלות ערכיות וציונות בתוך קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם.12:22 01.12.2025
הוא לא שבר שמאלה
הוא התיישר . בניגוד לסמוטריץ המשתמט13:18 01.12.2025
ישראל מאיר ב.ש.
הגיע הזמן שיפרסמו לציבור פרטים מדוייקיםעל שרותו הצבאי של סמוטריץ', איך התחמק במשך 10 שנים משרות צבאי משמעותי! בצלאל סמוטריץ התגייס בגיל 28 אחרי ש10 שנים חתם והצהיר כל שנה...
הגיע הזמן שיפרסמו לציבור פרטים מדוייקיםעל שרותו הצבאי של סמוטריץ', איך התחמק במשך 10 שנים משרות צבאי משמעותי! בצלאל סמוטריץ התגייס בגיל 28 אחרי ש10 שנים חתם והצהיר כל שנה שתורתו אומנותו היה רשום כתלמיד ישיבה בישיבת קדומים ובשנים אלה עסק מכל הבא ליד העיקר לא לשבת ללמוד עסק בנדלן עסק בארגון הפגנות ומחאות ואפילו נעצר על ידי השבכ על כך והגדיל לעשות והלך ללמוד תואר ראשון במשפטים בקריה האקדמית אונו בשנים בהם התחזה לבן ישיבה וקיבל מלגה ממשרד הדתות כאברך ורק בגיל 28 אחרי סיום התואר התגייס לכמה חודשים כמזכירה בקריה בתל אביב, זה האיש שהיום מתיימר לייצג את מיטב הלוחמים והלוחמות בני הציונות הדתית! זו האמת!המשך 12:39 01.12.2025
יש,
גם ככה לא נבחר בכם לא תעברו את החוב החסימה13:05 01.12.2025
ניסים
השר היחיד עם עמוד שידרה ערכי דתי לאומי . השאר מגמגמים13:17 01.12.2025
חיימקה
כל הכבוד!!! סוף סוף הממשלה המשיחית וההזויה הזו תיפול. ונקים ממשלה שפויה, בלי חרדים ובלי המתנחבלים האיומים מהשטחים הכבושים.14:02 01.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: חיימקה
"השטחים הכבושים" - חחח מה אתה באייטיז?15:53 01.12.2025
חיים
תקשורת השמאל ,תחבק ותשיר שירי הלל, ליפה הנפש, סופר, שבמעשיו ,הוא יפיל את ממשלת הימין, ויעלה את השמאל לשלטון ויסכן מאד את ההתנחלויות. האוויל הזה ,לא מבין, שהשמאל ,כדי לשלוט,...
תקשורת השמאל ,תחבק ותשיר שירי הלל, ליפה הנפש, סופר, שבמעשיו ,הוא יפיל את ממשלת הימין, ויעלה את השמאל לשלטון ויסכן מאד את ההתנחלויות. האוויל הזה ,לא מבין, שהשמאל ,כדי לשלוט, ייתן לחרדים הכול. אגב, כל גדולי הרבנים ומכל הזרמים, זעקו ברמה, נגד גיוס לומדי התורה. חוק הגיוס ,הוא מהפך היסטורי ,שיגרום עם הזמן, לגיוס חרדים ,שאינם לומדים לצבא. בכפיה ,לא יגייסו אפילו חרדי אחד. במילים פשוטות, אם חוק הגיוס לא יעבור, ממשלת הימין וההתנחלויות, בסכנה גדולה. השמאל הקיצוני שונא את הציונות הדתית יותר משנאתם לחרדים.המשך 13:47 01.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: חיים
התקשורת הציונית לא תבכה אם תיפול ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם.15:56 01.12.2025
בצאל
איזה כיף, אנחנו נחגוג באופוזיציה, כי הכי חשוב לנו לתת יד לשמאל להפיל את הממשלה. חשוב יותר מההתיישבות, מהבטחון, העיקר הצדק נעשה. מפלגת תחיה מס' 214:36 01.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: בצאל
ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם שהביאה את ה 7 לאוקטובר אולי תיפול...15:58 01.12.2025
מתן
צודק. שוויון. ומחר כשהחרדים יגישו בג"ץ נגד ישיבות ההסדר, זו תהיה נקמה מתוקה.14:35 01.12.2025
בצאל
שירי מנתניה
בתגובה ל: בצאל
מתן
