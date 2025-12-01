מכה לקואליציה: השר אופיר סופר מצטרף לחבריו בציונות הדתית ומודיע כי גם הוא יצביע נגד חוק הגיוס הנוכחי של ביסמוט

השר אופיר סופר מהציונות הדתית, מצטרף גם הוא למוחים נגד חוק הגיוס, מצהיר כי הוא יצביע נגדו ואף ישכנע ח"כים נוספים לעשות כך.

בהצהרה לתקשורת אמר סופר: "מדובר בחוק מביש נטול אומץ לב ציבורי. אצביע נגדו גם אם נתניהו יפטר אותי". עד כה, שלושה ח"כים מהציונות הדתית כבר הודיעו כי יתנגדו לחוק הגיוס בנוסח הנוכחי שלו, מיכל וולדיגר, משה סולמון ואופיר סופר.

נזכיר כי לסיעת הציונות הדתית יש 7 אצבעות בקואליציה, 3 מהן כבר מתנגדות לחוק. סמוטריץ' התפטר מהכנסת ולכן לא יוכל להצביע מה שמשאיר את חברי הכנסת, רוטמן, סוכות, טל והשרה סטרוק. סוכות ורוטמן התבטאו בעבר כי גם אם החוק לא מוצלח, הוא יביא לגיוס חרדים לכנסת ולכן כן יתמכו בו.

עוד באותו נושא אדלשטיין: "מטרת החוק היא לא גיוס, זו פגיעה בביטחון המדינה"

נזכיר כי קואליציית נתניהו מנתה 68 ח"כים, ממנה פרשו 18 הח"כים החרדים וחבר הכנסת אבי מעוז מנעם.

בין המתנגדים לחוק ניתן למנות גם את חברי הכנסת מהליכוד: יולי אדלשטיין, דן אילוז וגם את שרן השכל מהימין הממכלתי של סער. גם בתוך הסיעות החרדיות ישנה התנגדות, גם מאגודת ישראל – פרוש למשל, וגם מדגל התורה – מקלב וגפני. כך שלא ברור מאיפה נתניהו ישיג בכלל רוב להעברת החוק.