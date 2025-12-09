יוסי דגן על גילוי הרקטות בטולכרם: "רק ריבונות תמנע מציאות של עוטף שומרון בכל ערי וקיבוצי השרון. רק יד ברזל מול הרש"פ וחיזוק ההתיישבות"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הגיב לגילוי הרקטות בטולכרם: "רק ריבונות תמנע מציאות של עוטף שומרון בכל ערי וקיבוצי השרון. רק יד ברזל מול הרשות הפלסטינית וחיזוק ההתיישבות – חגורת המגן של ישראל, יביאו ביטחון אמיתי לערי וקיבוצי מרכז הארץ והשרון. ממשלת ישראל נדרשת להפוך את השולחן בטול כרם ומול הרשות הפלסטינית"

דבריו המלאים: "חשיפת הרקטות בטולכרם, במרחק של דקות מהיישובים ומהכבישים המרכזיים של מדינת ישראל, עושה סוף לכל הוויכוחים – לכולם ברור שהשומרון הוא חומת המגן של מדינת ישראל. מי ששולט בשטח הזה – שולט בביטחון של נתניה, כפר יונה, חדרה, גוש דן וכל אזרח במדינה".

"אם הכוחות לא היו פועלים בזמן, היינו מתעוררים למציאות של ירי רקטות על יישובים ישראליים בלב המדינה. מה שקורה בשומרון הוא לא עניין מקומי – הוא עניין לאומי מהמעלה הראשונה. רק ריבונות תמנע מציאות של עוטף שומרון בכל ערי וקיבוצי השרון. רק יד ברזל מול הרשות הפלסטינית וחיזוק ההתיישבות – חגורת המגן של ישראל, יביאו ביטחון אמיתי לערי וקיבוצי מרכז הארץ והשרון. ממשלת ישראל נדרשת להפוך את השולחן בטול כרם ומול הרשות הפלסטינית".

דגן בירך את כוחות הביטחון: "אני מצדיע ללוחמי צה״ל, לשב״כ ולמשטרת ישראל על פעולה מדויקת, נחושה ואמיצה שהצילה חיי ישראלים. חופש הפעולה של צה״ל בשומרון הוא תנאי יסוד לקיום שלנו כאן. האירוע הזה חייב להיות נורת אזהרה לכל מקבלי ההחלטות: לחזק את האחיזה בשומרון, להרחיב את ההתיישבות, ולהמשיך לפעול בעוצמה נגד כל תשתית טרור. השומרון לא רק מגן על עצמו – הוא מגן על כל מדינת ישראל."