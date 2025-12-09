כ"ץ ציין לשבח את הפעילות ההתקפית של אנשי הפיקוד בזירות השונות, והדגיש כי צה"ל חייב להישאר בתוך השטח כחוצץ בין אויבים ג'יהאדיסטים לבין תושבי הגליל והגולן

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (שלישי) בפיקוד צפון, ביחד עם סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילוא ומפקדים נוספים.

שר הביטחון קיבל סקירה מבצעית ומודיעינית בנושאים הרלוונטיים. שר הביטחון גם ציין לשבח את הפעילות ההתקפית של אנשי הפיקוד בזירות השונות, והדגיש כי "צה"ל חייב להישאר בתוך השטח כחוצץ בין אויבים ג'יהאדיסטים לבין תושבי הגליל והגולן".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: אריאל חרמוני)

עוד אמר כ"ץ כי "תפקידנו להגן על אזרחי ישראל מול כל איום – וכך נעשה".