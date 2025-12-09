חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 09.12.2025 / 18:26

משרדי הבריאות והגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ ולפיכך מודיעים למטיילים ולרשויות המקומיות, כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון. בבדיקות לחיידקים בדיגומים שנלקחו ב-8 בדצמבר 2025 נמצאו בכמה נחלים בצפון תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל) ומעידות על הימצאות זיהום במים. לנוכח תוצאות הבדיקות, הכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות:

1. חצבאני – תחנה ההידרואלקטרית והשפך לירדן. 2. ירדן – מגשר יוסף עד לשפך לכינרת. 3. יהודיה. 4. ג'ילבון. 5. בריכת המשושים. 6. צלמון – טחנת הקמח. 7. כזיב – בריכת עין טמיר, בריכת הדלבים ועין חרדלית ועין זיו. התוצאות שהתקבלו:

1. חצבאני – תחנה הידרואלקטרית (גן הצפון): 450; טיילת מפגש הנחלים: 800.

2. ירדן – גשר יוסף: 900; גשר להבות הבשן: 1,110; גשר החמישה: 800; גשר הפקק (חורי) 1,100; ירדן מצד עתרת: 1,200; גשר אריק: 1,100.

3. יהודיה – מפל יהודיה: 950.

4. ג'ילבון – מפל דבורה: 600.

5. בריכת המשושים: 1,000.

6. צלמון – טחנת קמח:3,500.

7. כזיב – בריכת עין טמיר:800; בריכת הדלבים:4,500; עין חרדלית: 5,000; עין זיו: 6,000. בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים, בנקודות דיגום קבועות בנחלי הצפון (בגליל העליון, בגולן ובגליל המערבי). הנקודות מייצגות מפל, בריכה או מקטע בנחל. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב ויעדכנו לפי הצורך.

