הזמר והיוצר אביעד דרף ממשיך לכבוש את המוזיקה היהודית-ישראלית עם סינגל חדש ומלא אנרגיה – "בוקר טוב (טאטע טנקיו)". השיר, שמביא מסר של תודה והודיה גם בימים אפורים, צפוי להפוך לפסקול היומי של רבים

אחרי רצף יציאות מוזיקליות שכבשו לבבות, בעיקר במגזר הסרוג, כולל להיטים כמו "יש לי אבא מלך", "אמא תודה" ו"משהו מתוק" שצברו מיליוני צפיות, אביעד מבסס את מעמדו כאחד הקולות הרעננים והאופטימיים ביותר בסצנה. היום (שלישי) אביעד מוציא עוד שיר נעים לאוזן וללב, בדיוק כמו שהקהל שלו אוהב.

צפו בקליפ של "בוקר טוב (טעטע טנקיו)" – אביעד:

שיר שמאיר את היום

"בוקר טוב (טאטע טנקיו)" היא יצירה צבעונית, מבריקה ומלאת אנרגיה שמזכירה לכולנו: גם כשלא הכל מושלם, תמיד יש על מה להגיד תודה. השיר משלב פופ מודרני עם נשמה גדולה וקריצה הומוריסטית שמרימה גם את היום הכי אפור.

המילים והלחן נכתבו על ידי אביעד דרף, אפי שיינר וחסד דוד דרף, בעוד העיבוד וההפקה המוזיקלית של אפי שיינר מעניקים לו מעטפת פופ-רגאיי קלילה, ממכרת ומדויקת – כזו שנכנסת לאוזן ומסרבת לצאת.

"רק להגיד ברוך השם"

הפזמון הקליט במיוחד מדגיש את המסר החיובי: “שמש בשמיים, גשם על השפתיים, אין לי מה להתלונן – רק להגיד ברוך השם”. מילים אלה יהפכו את השיר להמנון תודה יומיומי שקל להתחבר אליו.

אביעד דרף מספר על תהליך היצירה: “כתבתי את ‘בוקר טוב’ מתוך צורך להזכיר לעצמי לבחור באור, גם כשיש עננים. אנחנו רצים, מתאכזבים, נופלים ואז מגיע רגע קטן של חסד שמחזיר אותנו למסלול. אם השיר הזה יגרום למישהו לפתוח את היום עם חיוך, להגיד ‘תודה’ אפילו בלי סיבה, עשיתי את שלי".

הסינגל החדש ממשיך את הקו האופטימי והאותנטי שמאפיין את אביעד, ומביא נגיעה יהודית עדינה של הודיה לה' דרך חיי היומיום. בשעה שהמוזיקה הישראלית מחפשת לעיתים קרובות עומק רגשי, שירים כאלה מזכירים שגם בשגרה יש מקום לאור ולשמחה פשוטה.