ישראל קרובה לאישור הסכם ייצוא גז חסר תקדים למצרים. נתניהו מבקש לחתום לפני פגישתו עם טראמפ.

לאחר דיווחים על לחץ אמריקני מתגבר, ולילה של שיחות אינטנסיביות בין ישראל, חברות הגז וגורמים נוספים. על פי כל האינדיקציות, ישראל צפויה להסכים בקרוב להסכם אספקת גז הענק למצריים, במה שצפוי להיות תפנית ביחסים, בשיתוף עם הנשיא טראמפ.

לאחר דיונים שנמשכו אל תוך הלילה בין שותפות מאגר לווייתן לבין משרד האנרגיה, הושג סיכום סופי שיאפשר ייצוא של 130 מיליארד מ״ק גז למצרים בהיקף של 35 מיליארד דולר. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לחתום על ההסכם, וקיימת אפשרות לטקס משותף בארה"ב עם נשיא מצרים.

בנוסף למחויבות הייצוא, שותפות לווייתן, ניומד, שברון וחברות נוספות התחייבו להעניק מחיר מובטח למשק המקומי ולהעדיף את האספקה לישראל במקרה של תקלה באחד ממאגרי הגז האחרים. החזרת העיקרון הזה, המזכיר את מתווה הגז המקורי מלפני עשור, נתפסת כהישג משמעותי לממשלה.

נתניהו מעוניין לסיים את המהלך לפני פגישתו עם הנשיא טראמפ ב־29 בדצמבר, בין היתר כדי להציג הישג מדיני־כלכלי ולחזק את המעמד של שברון האמריקנית בזירה האזורית. לאחר האישור בממשלה, צפויות השותפות לקבל החלטת השקעה שתאפשר את הרחבת תשתיות מאגר לווייתן בתוך כשבועיים כך שכל המהלך יושלם עוד לפני הביקור בוושינגטון.

אם ההסכם אכן ייחתם, הוא יבסס את מצרים כצרכנית הגז המרכזית של ישראל ויעצב מחדש את מערכת היחסים בין שתי המדינות.