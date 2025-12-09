הרב ישי אנגלמן, ר"מ בישיבת ההסדר ברכת משה שנפצע קשה בפיצוץ מטען בלחימה בעזה, עלה אמש לשיר ניגון שהלחין מחדש בתקופת השיקום. "הגלה נא" ריגש את המשתתפים באירוע יום ההוקרה לפצועי צה"ל. צפו

החזן והרב ישי אנגלמן, שנפצע קשה מפיצוץ מטען בעזה לפני כשנה וחצי, והיה חשש לאובדן אפשרי של הקול שלו, חוזר לשיר באירוע יום ההוקרה לפצועי צה״ל וכוחות הביטחון של עמותת Restart שנערך אמש (שני). הרגע שבו עלה לשיר ניגון חסידי שליווה אותו בשיקום, אותו הלחין מחדש, הפך לסמל של תקווה וחזרה למשמעות.

צפו בביצוע המרגש של הרב ישי אנגלמן לניגון "הגלה נא":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הרב ישי אנגלמן (קרדיט: עמותת restart)

מסע השיקום של הקול והנשמה

באירוע יום ההוקרה לפצועי צה״ל וכוחות הביטחון שקיימה עמותת Restart במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט בתל אביב, השתתף הרב החזן ישי אנגלמן – ר״מ בישיבת ההסדר ברכת משה. אנגלמן נפצע קשה בפיצוץ מטען במהלך הלחימה בעזה והיה חשש שלא יוכל לחזור לדבר ולשיר באופן חופשי, ושאולי לא יחזור לעמוד כחזן כפי שהכיר את עצמו כל השנים.

הוא תיאר כיצד ההתמודדות עם אובדן אפשרי של הקול, שהיה חלק מרכזי בחייו, הפכה לחלק משמעותי במסע השיקום שלו. בהמשך הערב, לאחר שסיפר את סיפורו, אנגלמן עלה לשיר את הניגון החסידי ״הגלה נא״ שיצר לו לחן חדש שליווה אותו בתקופת השיקום, שעוד נמשך.

קולות של גבורה ותקווה

בנוסף התקיימו הרצאות קצרות של אוהד בן ישי ושחר יוחנן – פצועי צה״ל המשתתפים בתוכניות השונות של עמותת Restart. את ההרצאות ליוו אלמנטים של בינה מלאכותית יחד עם גיא גוטמן, לצד פאנל נשים שנפצעו במהלך שירותם הצבאי והביטחוני ויריד תמיכה בעסקים של פצועים ובוגרי תוכניות העמותה.

נועם דדון, מנכ״ל וממייסדי עמותת Restart: “השנה הייתה שנה של קצוות: של שבר וגבורה, של כאב וגם תקווה ומתוך כל זה התבהרה לנו אמת פשוטה: לא משנה כמה עמוק השבר, אפשר לצמוח מתוכו יחד. Restart צמחה בדיוק מהמקום הזה לבית של תקווה, מקום שלא שואל ‘מה קרה לך?’ אלא ‘מה עוד אפשרי?’.”

פרופ' רוני לידור, נשיא המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט: "המפגש בין הכאב לבין התקווה, שאנו עדים לו כאן היום הוא ההוכחה לכך, שמסע השיקום אינו מסתיים בחזרה לתפקוד, אלא נמשך בתרומה, בהשראה ובבניית חיים מלאי משמעות. כל אחד ואחת מכם מוכיחים כי הנפילה אינה סוף הסיפור, אלא תחילתו של פרק חדש ומרשים עוד יותר."

עמותת Restart הוקמה ב-2018 על ידי פצועי צה"ל ואנשי עסקים, לסייע לפצועים לשוב לעצמאות ולחיים בעלי משמעות באמצעות טכנולוגיה, מנטורינג וסיפורים אישיים.