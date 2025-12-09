רגע לפני השבת גופתו לתאילנד, טקס ממלכתי נערך בנתב"ג לזכר סודתיסאק רינתלאק ז"ל. משפחות החטופים חשפו מכתב ששלחו לבני משפחתו: "מקווים שהשבתו לקבורה לצידכם בתאילנד תאפשר לנפשכם וודאות ומנוחה ושתדעו נחמה"

שבוע אחרי שגופתו הושבה לישראל משבי החמאס, ארונו של סודתיסאק רינתלאק ז"ל תוטס היום (שלישי) לתאילנד, שם הוא יובא למנוחות. לפני עזיבת הארון, נערך טקס ממלכתי לזכר החלל החטוף בנמל התעופה בן גוריון, בהשתתפות שגריר תאילנד בישראל בוניארט וויצ׳יאנפאן.

במהלך הטקס, עשרות משפחות חטופים חשפו מכתב שנשלח למשפחתו של רינתלאק, בו הם הביעו את תנחומיהם. "ברצוננו להביע את צערנו הכבד על הירצחו של סודתיסאק, בנכם האהוב" נכתב. למדנו בשנתיים האחרונות שסודתיסאק הוא יליד העיירה ראטנאווי בתאילנד, שעבד שנים רבות בחקלאות והגיע לישראל בשנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים. הוא הועסק במטעים בנגב המערבי ונחשב עובד חרוץ ואהוב בקרב חבריו לעבודה".

"ביום שבת, ה-7 באוקטובר, בעת שביקר חבר סמוך למטעים של קיבוץ בארי, תקפו מחבלי חמאס את האזור וסודתיסאק נחטף יחד עם עובדים נוספים. 255 אנשים נחטפו באלימות לעזה, כולם יקרים לנו, וסודתיסאק ביניהם" הוסיפו. "אנחנו, משפחות החטופים מישראל, שותפים לדרך הייסורים שעברתם – בחרדה לגורלו של סודתיסאק, באימה ובצער עם קבלת הידיעה על הירצחו ובדאגה שלא יוחזר".

"אנחנו מקווים שהשבתו לקבורה לצידכם בתאילנד תאפשר לנפשכם וודאות ומנוחה ושתדעו נחמה" סיכמו משפחות החטופים. "אנחנו שולחים לכם מישראל תנחומים וחיבוקים, מי ייתן ולא תדעו עוד צער".