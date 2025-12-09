פרסום ראשון. רבני הקהילות הסרוגות בחיפה מתאחדים מאחורי מועמדותו של הרב אליהו בלום בבחירות הצפויות לרבנות העיר.
תשע שנים מאז פטירתו של הרב שאר ישוב כהן זצ"ל ו-12 שנה מאז פטירתו של הרב שלמה שלוש זצ"ל, ובעיר חיפה אין רב ראשי מכהן, כפי שאין בתל אביב, ירושלים ובאר שבע.
כעת, עם התנעת הליכי הבחירות בערים שונות בארץ, גם בחיפה רוצים למנות רב ולצורך כך, וכדי למנוע מחלוקות ומועמדיות כפולות בבחירות (כמו שהיה בבחירות לרבנות הראשית), התאחדו מספר קהילות סרוגות כדי לעמוד מאחורי מועמדותו של הרב אליהו בלום כמועמד הסרוג המוסכם לתפקיד הרב הראשי האשכנזי.
הרב בלום, יליד נווה שאנן, למד בישיבת הר עציון (הגוש) ושימש כראש ישיבת נהריה במשך 13 שנה. עם פטירתו של רב שכונת נווה שאנן – הרב נפתלי וייסבלום זצ"ל, מונה לרב בית הכנסת המרכזי בשכונה במרכז הקהילתי רמב"ם – סביבו מתקבצים מאות משפחות סרוגות.
במכתב שיוזמים רבני הקהילות הסרוגות לראש העיר יונה יהב ותוכנו הגיע לידי סרוגים, הם כותבים בין השאר: "בהיעדר רב ראשי, תחומים חיוניים כמו כשרות מוסדרת, עירוב עירוני, מקוואות, נישואין ופיקוח הלכתי, נותרו ללא ניהול מקצועי, מסודר ושקוף. דווקא הציבור המסורתי, שאינו בקיא בפרטי ההלכה, הוא הזקוק ביותר לליווי והכוונה ויכול לצאת נשכר ממנהיגות רבנית עירונית נגישה ומחוברת".
רב ראשי אינו רק פוסק הלכה – הוא מנהיג קהילה. רב ציוני דתילאומי יכול לשמש גשר בין מגזרים, לחבר בין עולמות, ולהוביל יוזמות של קירוב לבבות, חינוך יהודי וחיים משותפים – גם בין הדתות השונות בעיר. זוהי עת בה נדרשת מנהיגות לאיחוד השורות ואיחוי השסעים, כאשר על המנהיגות הרבנית לצאת מתוך הציבור הדתי החיפאי, כקול אותנטי של חיפה.
אנו משוכנעים שתהיה זו מנהיגות אחראית אשר תפעל בשיתוף פעולה עם ראש העיר לקידום כלל הציבור בעיר. אנו סבורים אפוא, כי בעת הזו יש לפעול מיידית לבחירת רב ראשי לחיפה.
לאחר מכן הם ממליצים על הרב בלום כמועמד הראוי לתפקיד ומציינים: "הרב בלום הינו תלמיד חכם המצוי בכל נדבכי התורה וההלכה, נוח עם הבריות, יליד חיפה, התחנך במוסדות הציונות הדתית בחיפה, בוגר ישיבת הר עציון , שירת בצבא בתפקיד פיקודי וזכה לחנך תלמידים רבים כראש ישיבת הסדר בעיר נהריה, שם בתוקף תפקידו יצר קשר מיטבי עם אוכלוסיית העיר המגוונת- חילוניים, מסורתיים ודתיים.
למעשה מימי בגרותו ועד היום עוסק הרב בלום בחינוך, הדרכה ולימוד. בנוסף הינו מכיר ומתמצא היטב בנבכי העיר והקהילות בחיפה. לאור כישרונותיו ותכונותיו וניסיונו העשיר לרבות בממשקים עם אוכלוסייה מגוונת, אנו סבורים שאין מתאים יותר ממנו לכהן כרב הראשי של העיר חיפה ולהגשים את המטרות והתפקידים אותם צריך לשאת ולהוביל רב העיר".
על המכתב חתומים: הרב אבידן חזני מישיבת מבשר שלום בשכונת אחוזה, והרב ינון דנה-פיקאר משכונת רוממה, רבני בתי הכנסת בנווה שאנן: הרב אריה כהן, הרב אסף רונס והרב יפתח קליין. רבה של קרית חיים – הרב יעקב קליין, ראש הישיבה התיכונית בקרית שמואל – הרב משה אלמלם וראש הגרעין בהדר – הרב שמואל ששון.
החרדים יציגו מועמדים מטעמם
כדי לבחור רב עיר, שר הדתות צריך להקים ועדה שתוציא לדרך את הבחירות והמהלך נעשה בשיתוף עם ראש העיר והמועצה. השלב השני הוא הקמת "גוף בוחר" שמורכב מחברי מועצת העיר, רבנים, נציגי בתי הכנסת ונציגי משרד הדתות. השינויים בקואליציה ובממשלה, הובילו לכך שכעת תיק הדתות לא נמצא בידיים של ש"ס אלא בידי הליכוד, מה שעשוי לסייע בקביעת הגוף הבוחר שיהיה פחות חרדי.
במועצת העיר חיפה יש נציג אחד לציונות הדתית ונציג אחד לש"ס (בקואליציה). נציגי יהדות התורה (1 אגודה, 1 דגל) נמצאים באופוזיציה. בבחירות לרבנות עיר, נוצר בדרך כלל "דיל" בין הציונות הדתית לש"ס על בחירת רב ספרדי מטעם ש"ס ורב אשכנזי מטעם הציונות הדתית. כך היה בפתח תקווה, בירושלים ובעוד מקומות.
בעבר עלו שמותיהם של הרב יצחק לוי – רב העיר נשר, הרב אברהם שלוש בנו של הרב שלמה שלוש זצ"ל, הרב אליהו אילוז – רבה של אור עקיבא והרב דוד אבוחצירא, רב שכונה בחיפה, כמועמדים אפשריים לתפקיד הרב הראשי הספרדי מטעם ש"ס.
