פרסום ראשון. רבני הקהילות הסרוגות בחיפה מתאחדים מאחורי מועמדותו של הרב אליהו בלום בבחירות הצפויות לרבנות העיר.

תשע שנים מאז פטירתו של הרב שאר ישוב כהן זצ"ל ו-12 שנה מאז פטירתו של הרב שלמה שלוש זצ"ל, ובעיר חיפה אין רב ראשי מכהן, כפי שאין בתל אביב, ירושלים ובאר שבע.

כעת, עם התנעת הליכי הבחירות בערים שונות בארץ, גם בחיפה רוצים למנות רב ולצורך כך, וכדי למנוע מחלוקות ומועמדיות כפולות בבחירות (כמו שהיה בבחירות לרבנות הראשית), התאחדו מספר קהילות סרוגות כדי לעמוד מאחורי מועמדותו של הרב אליהו בלום כמועמד הסרוג המוסכם לתפקיד הרב הראשי האשכנזי.

הרב בלום, יליד נווה שאנן, למד בישיבת הר עציון (הגוש) ושימש כראש ישיבת נהריה במשך 13 שנה. עם פטירתו של רב שכונת נווה שאנן – הרב נפתלי וייסבלום זצ"ל, מונה לרב בית הכנסת המרכזי בשכונה במרכז הקהילתי רמב"ם – סביבו מתקבצים מאות משפחות סרוגות.

במכתב שיוזמים רבני הקהילות הסרוגות לראש העיר יונה יהב ותוכנו הגיע לידי סרוגים, הם כותבים בין השאר: "בהיעדר רב ראשי, תחומים חיוניים כמו כשרות מוסדרת, עירוב עירוני, מקוואות, נישואין ופיקוח הלכתי, נותרו ללא ניהול מקצועי, מסודר ושקוף. דווקא הציבור המסורתי, שאינו בקיא בפרטי ההלכה, הוא הזקוק ביותר לליווי והכוונה ויכול לצאת נשכר ממנהיגות רבנית עירונית נגישה ומחוברת".

רב ראשי אינו רק פוסק הלכה – הוא מנהיג קהילה. רב ציוני דתילאומי יכול לשמש גשר בין מגזרים, לחבר בין עולמות, ולהוביל יוזמות של קירוב לבבות, חינוך יהודי וחיים משותפים – גם בין הדתות השונות בעיר. זוהי עת בה נדרשת מנהיגות לאיחוד השורות ואיחוי השסעים, כאשר על המנהיגות הרבנית לצאת מתוך הציבור הדתי החיפאי, כקול אותנטי של חיפה.