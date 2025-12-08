בסרטון שניסתה לצלם תשבי במהלך ההפגנה בפריז אחד המפגינים תקף אותה ואת הצלם שליווה אותה בזמן ההפגנה. "זה נהפך לאלים", אומרת תשבי למצלמה לאחר התקיפה

פעילת ההסברה הישראלית נועה תשבי, מפרסמת הערב (שני) סרטון מטריד, שבו רואים אותה מראיינת מפגינים בעצרת פרו פלסטינית, ונתקלת באלימות מצידם.

ניתן לראות בתחילת הסרטון כי אחד המפגינים תוקף אותה ואת הצלם שמלווה אותה במהלך הסרטון שהיא מצלמת בזמן ההפגנה. "זה נהפך לאלים", אומרת תשבי למצלמה לאחר התקיפה.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Noa Tishby‎‏ (@‏‎noatishby‎‏)‎‏

בסרטון תשבי מראיינת מפגינים שטוענים כי חמאס הוא אינו ארגון טרור, אלא "לוחמי חופש". "אנחנו צריכים להבין שזאת סכנה לא רק ליהודים ולישראל אלא לכל העולם המערבי", מבהירה תשבי בסרטון שנתקלת במפגינים מאוד אלימים ושונאי ישראל.

"הותקפתי במהלך עצרת טרור פרו פלסטנית בפריז. אנשים צעקו 'התנגדות', הכחישו את זועות חמאס, היללו את הרוצחים המורשעים (ביניהם ברגותי) מבלי להכיר את העובדות הבסיסיות. כך נראית פרופגנדה", אמרה תשבי בפוסט שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה עם הסרטון.