אחרי שהודיעה שישראלים לא יצטרכו ויזה, בוליביה צפויה לחדש באופן רשמי את היחסים עם ישראל. שר החוץ סער ומקבילו פרננדו ארמאיו יפגשו בוושינגטון

אחרי שהודיעה שישראלים לא יצטרכו ויזה, בוליביה צפויה מחר (שלישי) לחדש באופן רשמי את היחסים עם ישראל. שר החוץ גדעון סער ומקבילו פרננדו ארמאיו יפגשו בוושינגטון וצפויים לחתום על הסכם לחידוש היחסים.

באירוע ישתתף גם חוסה גבריאל אספינוזה שר האוצר והכלכלה של המדינה הדרום האמריקאית . שר החוץ סער דיבר עם נשיא בוליביה רודריגו פאז בחודש אוקטובר האחרון, יום לאחר בחירתו לנשיא.

עוד באותו נושא אחרי עשורים: זו המדינה שתבטל את דרישת הויזה לישראלים 20:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במהלך השיחה שר החוץ אמר לנשיא, כי ישראל מעוניינת לפתוח דף חדש ולחדש באופן מלא את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. הנשיא הנבחר אמר שבכוונתו להוביל את מדינתו לפתיחה מחדש לעולם ולחידוש היחסים עם ישראל.

בוליביה: מהראשונות להכיר בישראל

בעשרים השנים האחרונות שלטה בבוליביה מפלגת השמאל הקיצוני MAS. משעלתה לשלטון הקשר בין המדינות התדרדר עד שנותק רשמית בשנת 2009 בעקבות מבצע ״עופרת יצוקה״. במקביל המדינה הדרום אמריקאית הידקה את היחסים שלה עם איראן. מאז לא היו יחסים בין המדינות, למעט תקופה קצרה ב-2019 שבה חודשו היחסים לתקופת ממשלת המעבר לאחר הדחת הנשיא אבו מוראלס.

לאחר שהושבעה הממשלה החדשה היחסים הוקפאו, ומאוקטובר 2023 נותקו רשמית שוב. לבוליביה היסטוריה ארוכה של יחסים קרובים עם ישראל והעם היהודי. בוליביה פתחה את שעריה ליהודים שברחו מהשואה, והצביע בעד הקמת מדינת ישראל באו״ם ב-1947. היא הייתה מהמדינות הראשון שהכירו בישראל.

כזכור בשבוע שעבר הודיע רודריגו פאז לגדעון סער כי יבטל את הצורך של ישראלים בויזה. שר החוץ גדעון סער: "תודה לך, נשיא בוליביה רודריגו פז על ביטול דרישת הויזה לישראלים. ‏החלטה זו תאפשר לישראלים רבים לחזור לבוליביה לאחר שנים רבות, להנות מתרבותה העשירה ומנופיה עוצרי הנשימה ולחזק את הקשרים בין עמינו".