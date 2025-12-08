מקורות בחמאס מסרו היום (שני) לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי כי מתקיימות כעת שיחות רציניות יותר, בתוך ארגון הטרור ועם המתווכות, כמו גם בין חמאס לישראל, כדי לסלול את הדרך למשא ומתן עקיף מתקדם.
לפי הדיווח, הארגון ממתין למתווכות כדי לקבוע מועד לסבב הצפוי של המו"מ, אם תושג הסכמה בין ארה"ב לישראל. הם מעריכים שזה יקרה עד לסוף החודש הזה או בתחילת החודש הבא
בנוסף, לפי הדיווח, חלה התקרבות בעמדות בין הנהגת חמאס לבין חלק מהפלגים הפלסטיניים, לבין המתווכות להסכם, לגבי האפשרות למסירת נשק לגורם פלסטיני, במסגרת הסכם ברור המבטיח שלא ייפלו לידי ישראל או ארה"ב, ושהוא מבטיח תהליך מדיני מוגדר היטב בנוגע לגורל הסוגיה הפלסטינית.
נטען כי בחמאס הציעו להגיע להסכם הפסקת אש ארוך בטווח של לא פחות מ-10 שנים, "עם הבטחה להקפאת השימוש בנשק במסגרת התחייבויות וערבויות ברורות".
שגיב
היינו בהפסקת האש הזו עד ה 6.10. אין ערך למילים של חמס, הכוונה שלהם ברורה ומיושמת20:17 08.12.2025
א
חמאס לא צריך להתקיים יותר, נקודה.20:14 08.12.2025
