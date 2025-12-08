אליעזר (צ'ייני) מרום, לשעבר מפקד חיל הים, התייחס בשבוע שעבר בראיון ברדיו 103fm לדיווחים על ההערכות לקראת מערכה נוספת מול איראן: "אין ספק שהם חרטו על דגלם את הצורך להשמיד את ישראל. השעון מתקתק, הם לא יוותרו כ"כ בקלות. לכן השיקום נמשך, אנחנו יודעים שהאיראנים מתחמשים ומשתקמים".

לאחרונה דווח בחדשות 12 כי תמונות לוויין עדכניות וניתוח של מומחי גרעין מציגים בימים האחרונים תמונת מצב נדירה על פעילותה הגרעינית של איראן. כמה מהאתרים הרגישים ביותר של הרפובליקה האסלאמית נראים פגועים, מושבתים, ואפילו נטושים – כך לפי צילומים שפורסמו וניתוח מקצועי שנערך להם.

לפי הערכת המומחים, איראן נמצאת כיום במעין "הקפאה" של תוכנית הגרעין הגלויה, אך מתמקדת במקום זאת בפיתוח מערכי הטילים והרקטות. יחד עם זאת, רבים סבורים כי בטהרן שומרים לעצמם את היכולת לשוב להעשיר אורניום בקצב מהיר, אם תתקבל החלטה פוליטית.