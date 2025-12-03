אליעזר (צ'ייני) מרום, לשעבר מפקד חיל הים, התייחס היום (רביעי) בראיון ברדיו 103fm לדיווחים על ההערכות לקראת מערכה נוספת מול איראן: "אין ספק שהם חרטו על דגלם את הצורך להשמיד את ישראל.
השעון מתקתק, הם לא יוותרו כ"כ בקלות. לכן השיקום נמשך, אנחנו יודעים שהאיראנים מתחמשים ומשתקמים".
נזכיר כי לפני מספר ימים, דווח בחדשות 12 כי תמונות לוויין עדכניות וניתוח של מומחי גרעין מציגים בימים האחרונים תמונת מצב נדירה על פעילותה הגרעינית של איראן. כמה מהאתרים הרגישים ביותר של הרפובליקה האסלאמית נראים פגועים, מושבתים, ואפילו נטושים – כך לפי צילומים שפורסמו וניתוח מקצועי שנערך להם.
לפי הערכת המומחים, איראן נמצאת כיום במעין "הקפאה" של תוכנית הגרעין הגלויה, אך מתמקדת במקום זאת בפיתוח מערכי הטילים והרקטות. יחד עם זאת, רבים סבורים כי בטהרן שומרים לעצמם את היכולת לשוב להעשיר אורניום בקצב מהיר, אם תתקבל החלטה פוליטית.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
בני
חשוב להבין האינטרס האמריקאי במזה"ת הפוך לגמרי משלנו-לשמר שלום בכל מחיר ולנסות לפתור בעיות בדרכים דיפלומטיות ,בניגוד אלינו -שיש לנו הזדמנות להוריד את רצועת הטרור סביבינו-לדורות -איראן \חמאס \חיזבאללה בחודשים...
חשוב להבין האינטרס האמריקאי במזה"ת הפוך לגמרי משלנו-לשמר שלום בכל מחיר ולנסות לפתור בעיות בדרכים דיפלומטיות ,בניגוד אלינו -שיש לנו הזדמנות להוריד את רצועת הטרור סביבינו-לדורות -איראן \חמאס \חיזבאללה בחודשים הקרובים לפני שיתעצמו מחדש. חייבים להבהיר להם בצורה ברורה שככה אי אפשר להמשיך ואנחנו לא ניתן את העתיד של הילדים שלנו על מזבח ה"שלום" האמריקאי המזוייף-אנחנו נרדמים בינתייםהמשך 14:35 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?
בתגובה ל: בני
לאן הביא אותנו הזקן הטפש והמושחת ... מצרים עםצוללות מתקדמות ... קטאר ממנת הטרור עם מטוסי חמקן וברית הגנה עם ארה"ב.... סעודיה גם עם מטוסים, גם עם ברית הגנה והשיא גם כור אטומי ... לא רוצה לחשוב איזה רעל היתה מפיקה מכונת התעמולה של הפסיכופת בניהול הסוכנים הקטארים ... אם זה היה קורה בזמן ממשלת בנט/לפיד/גנץ׳ ... ועדיין יש מיליון מטומטמים שמצביעים למלאך המוות הזה , שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב .... מה הוא יודע על עתיד המדינה שאנחנו לא ?16:37 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בני
חשוב להבין האינטרס האמריקאי במזה"ת הפוך לגמרי משלנו-לשמר שלום בכל מחיר ולנסות לפתור בעיות בדרכים דיפלומטיות ,בניגוד אלינו -שיש לנו הזדמנות להוריד את רצועת הטרור סביבינו-לדורות -איראן \חמאס \חיזבאללה בחודשים...
חשוב להבין האינטרס האמריקאי במזה"ת הפוך לגמרי משלנו-לשמר שלום בכל מחיר ולנסות לפתור בעיות בדרכים דיפלומטיות ,בניגוד אלינו -שיש לנו הזדמנות להוריד את רצועת הטרור סביבינו-לדורות -איראן \חמאס \חיזבאללה בחודשים הקרובים לפני שיתעצמו מחדש. חייבים להבהיר להם בצורה ברורה שככה אי אפשר להמשיך ואנחנו לא ניתן את העתיד של הילדים שלנו על מזבח ה"שלום" האמריקאי המזוייף-אנחנו נרדמים בינתייםהמשך 14:35 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מה ממשלת ישראל שיקרה אותנו כשספרה לנו כמה החיזבאללה מוכים ומורתעים ? מה גם החמאס לא חוסל ? הגרעין האיראני הוסר ? ותגידו היום מצביעים באו"ם על הצעה אמריקאית לפתוח "נתיב" למדינה פלסטינית ? ותגידו מי שבשלטון זה ממשלת ימין על מלא ? זו שהפקירה למותם אלפי אזרחים , וחילים ? ובגלל שהיא כלכך ימנית במשמרת שלה הרצועה מלאה בתורכים וקטארים , וסעודיה מקבלת מטוסי F-35 ? זה טוב לנו ?
בתגובה ל: בני
לאן הביא אותנו הזקן הטפש והמושחת ... מצרים עםצוללות מתקדמות ... קטאר ממנת הטרור עם מטוסי חמקן וברית הגנה עם ארה"ב.... סעודיה גם עם מטוסים, גם עם ברית הגנה והשיא גם כור אטומי ... לא רוצה לחשוב איזה רעל היתה מפיקה מכונת התעמולה של הפסיכופת בניהול הסוכנים הקטארים ... אם זה היה קורה בזמן ממשלת בנט/לפיד/גנץ׳ ... ועדיין יש מיליון מטומטמים שמצביעים למלאך המוות הזה , שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב .... מה הוא יודע על עתיד המדינה שאנחנו לא ?16:37 03.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר