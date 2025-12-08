לאחר ששר החינוך יואב קיש הורה לבטל הרצאה של חבר "אחים לנשק", והנחה את בתי הספר להימנע משיתופי פעולה עם הארגון, נשלח מכתב התראה מהארגון נשלח לשר והודיעו: "בטל את ההנחיה תוך 48 שעות או שנעתור לבג"ץ", כך דווח היום (שני) בחדשות 13.

מארגון אחים לנשק נמסר: "שר החינוך מנסה להשתיק את מי שהציל את המדינה כשהממשלה קרסה. זו רדיפה פוליטית מכוערת שמטרתה להסתיר את קומבינת ההשתמטות. אנחנו לא נרכין ראש – ניפגש בבג"ץ".

נזכיר כי אמש נחשף שבהנחייתו של השר קיש, בוטלה הרצאה מתוכננת של פעיל "אחים לנשק", סגן-אלוף במיל' רון שרף, בבית הספר התיכון "מעיין שחר" בעמק חפר.

במכתב שקיבל סא"ל במיל' שרף ממנהל בית הספר נכתב: "אני מבקש להודות לך על הסכמתך להשתתף בשיח המתוכנן להתקיים בבית ספרנו בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה ב-10 בדצמבר 2025. לאחר שהזמנתי אותך להרצות בבית הספר, קיבלתי הנחיה לאסור הכנסת אנשי אחים לנשק לבית הספר".