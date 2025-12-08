לאחר ששר החינוך יואב קיש הורה לבטל הרצאה של חבר "אחים לנשק", והנחה את בתי הספר להימנע משיתופי פעולה עם הארגון, נשלח מכתב התראה מהארגון נשלח לשר והודיעו: "בטל את ההנחיה תוך 48 שעות או שנעתור לבג"ץ", כך דווח היום (שני) בחדשות 13.
מארגון אחים לנשק נמסר: "שר החינוך מנסה להשתיק את מי שהציל את המדינה כשהממשלה קרסה. זו רדיפה פוליטית מכוערת שמטרתה להסתיר את קומבינת ההשתמטות. אנחנו לא נרכין ראש – ניפגש בבג"ץ".
נזכיר כי אמש נחשף שבהנחייתו של השר קיש, בוטלה הרצאה מתוכננת של פעיל "אחים לנשק", סגן-אלוף במיל' רון שרף, בבית הספר התיכון "מעיין שחר" בעמק חפר.
במכתב שקיבל סא"ל במיל' שרף ממנהל בית הספר נכתב: "אני מבקש להודות לך על הסכמתך להשתתף בשיח המתוכנן להתקיים בבית ספרנו בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה ב-10 בדצמבר 2025. לאחר שהזמנתי אותך להרצות בבית הספר, קיבלתי הנחיה לאסור הכנסת אנשי אחים לנשק לבית הספר".
הורה לתלמיד
אחים לנשק החלאות לא יבואו לדבר לפני הילד שלי. צאו מבתי הספר20:08 08.12.2025
רנדום לוקיישן
קיש מייצג את הפסולת האנושית שמסביב לביבי20:17 08.12.2025
שמוליק
מעולה20:22 08.12.2025
קצין
הם היו חלק מקבוצת המרעין בישין שנתנו לחמס רוח גבית ושעת כושר לתקוף את המדינה ב-7 לאוקטובר.20:13 08.12.2025
mch
אין מקום בחברה הישראלית לאנשים שארגנו סרבנות.20:23 08.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: mch
אין מקום בחברה הישראלית לאנשים, שארגנו ועדיין מארגנים השתמטות והפליה בין דם לדם.20:40 08.12.2025
אחים לרסק
הממשלה לא תיפקדה, אך לא קרסה, ב 7 באוקטובר. היא אכן שותקה ע"י ניסיונות חוזרים ונשנים להקריס אותה ואת צה"ל, בהתלהמות גסה ברחובות ובעידוד חריף להשתמטות ע"י אחים לנשק. עוד אחים כאלו ואבדנו. לא רוצים אתכם בהרצאות לילדים שלנו. לכו תריבו עם עצמיכם.המשך 20:22 08.12.2025
לוי כהן
מה זה עכים לנשכ20:41 08.12.2025
שירי מנתניה
כפרות עליהם, אין על האחים לנשק!!!20:38 08.12.2025
mch
אין מקום בחברה הישראלית לאנשים שארגנו סרבנות.20:23 08.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: mch
אין מקום בחברה הישראלית לאנשים, שארגנו ועדיין מארגנים השתמטות והפליה בין דם לדם.20:40 08.12.2025
אחים לרסק
הממשלה לא תיפקדה, אך לא קרסה, ב 7 באוקטובר. היא אכן שותקה ע"י ניסיונות חוזרים ונשנים להקריס אותה ואת צה"ל, בהתלהמות גסה ברחובות ובעידוד חריף להשתמטות ע"י אחים לנשק. עוד אחים כאלו ואבדנו. לא רוצים אתכם בהרצאות לילדים שלנו. לכו תריבו עם עצמיכם.המשך 20:22 08.12.2025
