לאחר ששר החינוך יואב קיש ביטל את הרצאתו של חבר "אחים לנשק" בבית הספר – הארגון מחריף את המאבק ומציב אולטימטום: "טל את ההנחיה תוך 48 שעות"

לאחר ששר החינוך יואב קיש הורה לבטל הרצאה של חבר "אחים לנשק", והנחה את בתי הספר להימנע משיתופי פעולה עם הארגון, נשלח מכתב התראה מהארגון נשלח לשר והודיעו: "בטל את ההנחיה תוך 48 שעות או שנעתור לבג"ץ", כך דווח היום (שני) בחדשות 13.

מארגון אחים לנשק נמסר: "שר החינוך מנסה להשתיק את מי שהציל את המדינה כשהממשלה קרסה. זו רדיפה פוליטית מכוערת שמטרתה להסתיר את קומבינת ההשתמטות. אנחנו לא נרכין ראש – ניפגש בבג"ץ".

נזכיר כי אמש נחשף שבהנחייתו של השר קיש, בוטלה הרצאה מתוכננת של פעיל "אחים לנשק", סגן-אלוף במיל' רון שרף, בבית הספר התיכון "מעיין שחר" בעמק חפר.

במכתב שקיבל סא"ל במיל' שרף ממנהל בית הספר נכתב: "אני מבקש להודות לך על הסכמתך להשתתף בשיח המתוכנן להתקיים בבית ספרנו בנושא זכויות אדם ודמוקרטיה ב-10 בדצמבר 2025. לאחר שהזמנתי אותך להרצות בבית הספר, קיבלתי הנחיה לאסור הכנסת אנשי אחים לנשק לבית הספר".