מעיין וישראל מ"ווארט" התארסו, ובקטע מהפרק החדש מעיין חושפת את רצונה להיות עקרת בית – מה שהוביל לשיח ברשת בין מפרגנים למבקרים

אחד הזוגות הבולטים בתוכנית "ווארט" הוא מעיין וישראל, שהתארסו לאחרונה והפכו לשיחת הרשת. הצופים מלווים את מערכת היחסים שלהם כבר מהפרקים הראשונים, ועכשיו, כל רגע חדש מקבל הרבה תשומת לב.

"החלום שלי? להיות עקרת בית"

בפרק האחרון ששודר, נשמע קטע שכבר עושה סיבובים ברשת. מעיין פתחה את ליבה ושיתפה שהיא רוצה להיות עקרת בית במשרה מלאה. "החלום שלי תמיד היה שהשם ישלח לי בעל שיאפשר לי להיות עקרת בית. אני אוהבת לנקות, אני אוהבת לבשל, אני אוהבת לכבס, אני אוהבת להיות בבית."

א'-ב' של תקשורת זוגית: קודם כל הבעל אוכל

מעיין ממשיכה ומפרטת את התפיסה שלה לגבי סדר יום בבית, בצורה שלא השאירה את החדר אדיש: "נכנס הבעל הביתה, יש נשים שהבעל חוזר והן טה טה טה – מסכן, הוא עוד לא יודע מה קרה לו. קודם כל הבעל צריך לאכול. אחרי שהוא רגוע ועשה מקלחת טובה, אז הוא יכול לשמוע. זה א'-ב' בתקשורת."

התגובות ברשת לא איחרו להגיע

הקטע כבר מסתובב ברשת – חלק מפרגנים על הכנות והביתיות, ואחרים מרימים גבה על החלום להיות עקרת בית. מה שבטוח? זה קטע שאי אפשר להשאר אדישים אליו.