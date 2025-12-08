חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.12.2025 / 19:18

המתקשרת עדן הודיה כהן שדיברה בעבר על המלחמה של ישראל מול איראן, טוענת שוב כי צפוי סבב נוסף בין המדינות והיא אף נוקבת בתאריך

המתקשרת עדן הודיה כהן שהתייחסה בעבר למצב המלחמה של ישראל מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, טוענת כעת כי ישראל צפויה לצאת לסבב נוסף מול איראן. כהן כתבה בעמוד האינסטגרם שלה: "סבב נוסף עם איראן תחילת 2026 בין חודשים פברואר-אפריל".

