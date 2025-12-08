המתקשרת עדן הודיה כהן שהתייחסה בעבר למצב המלחמה של ישראל מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, טוענת כעת כי ישראל צפויה לצאת לסבב נוסף מול איראן.
כהן כתבה בעמוד האינסטגרם שלה: "סבב נוסף עם איראן תחילת 2026 בין חודשים פברואר-אפריל".
מושי
אל תיקחו אותה ברצינות עקבתי אחרי תחזיות שלה עם כל הכבוד יש לה הרבה פיספוסים.19:34 08.12.2025
כל ניחוש אפשרי. אני אומרת סבב שני בחצי הראשון של 2026
למישהו יש ניחוש נוסף?19:52 08.12.2025
MW
שרלטנית, מתפלא שעשו על זה כתבה, מעיד עליכם19:56 08.12.2025
ייאוש
לעקוב אחרי פסיכיות........20:43 08.12.2025
