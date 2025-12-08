המתקשרת עדן הודיה כהן שהתייחסה בעבר למצב המלחמה של ישראל מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, טוענת כעת כי ישראל צפויה לצאת לסבב נוסף מול איראן.

כהן כתבה בעמוד האינסטגרם שלה: "סבב נוסף עם איראן תחילת 2026 בין חודשים פברואר-אפריל".