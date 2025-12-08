אירוע חמור התרחש בכביש 4, כאשר מפגינים חרדים חסמו את הכביש. על פי דיווח ב"ישראל היום", בלב ההפגנה נחסם רכבו של יוסף חיים אוחנה, שורד השבי שחולץ במבצע צבאי מרצועת עזה.
אוחנה ניסה לעבור עם רכבו בכביש שנחסם על ידי המפגינים, אך נתקל במחאה שחסמה את דרכו לחלוטין.
בעקבות החסימה והתקרית שהתפתחה, יוסף חיים אוחנה חולץ על ידי כוחות משטרת ישראל שהיו במקום, ואשר פינו אותו ואת רכבו מהציר החסום.
טקסס
רגע? מדוע השוטרים חילצו רק אותו ? מה עם היתר ? מה אנחנו אזרחים סוג ב' ?19:18 08.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: טקסס
הוא בטראומה מהחמאס, לא אמור לסבול את החרפה של שונאי ישראל שהליכוד מממן.20:29 08.12.2025
