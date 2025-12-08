יוסף חיים אוחנה, ששוחרר משבי חמאס אחרי שנתיים, נתקל בחסימת כביש כשיצא לדרכו. אוחנה נחסם עם רכבו על ידי המפגינים, ונזקק לחילוץ מצד כוחות המשטרה

אירוע חמור התרחש בכביש 4, כאשר מפגינים חרדים חסמו את הכביש. על פי דיווח ב"ישראל היום", בלב ההפגנה נחסם רכבו של יוסף חיים אוחנה, שורד השבי שחולץ במבצע צבאי מרצועת עזה.

אוחנה ניסה לעבור עם רכבו בכביש שנחסם על ידי המפגינים, אך נתקל במחאה שחסמה את דרכו לחלוטין.

בעקבות החסימה והתקרית שהתפתחה, יוסף חיים אוחנה חולץ על ידי כוחות משטרת ישראל שהיו במקום, ואשר פינו אותו ואת רכבו מהציר החסום.