כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי איתרו במתחם ממולכד בצפון רצועת עזה, את נשקו של החלל החטוף סרן דניאל פרץ ז"ל שגופתו הוחזרה לארץ, ב-13 באוקטובר 2025.
סרן דניאל שמעון פרץ הי"ד מיד בנימין. נולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. בגיל 13 עלה לארץ עם משפחתו. אהב ספורט דניאל אהב מאוד ספורט אהב ספורט ספורט אתגרי, ולפני גיוסו נפצע במהלך סקי מים. לאחר ניתוח והתאוששות, הוא נלחם כדי להעלות את הפרופיל הרפואי שלו כדי שיוכל להצטרף לחיל השריון. הוא הגשים את חלומו וסיים כמצטיין קורס מפקדי טנקים, ואף סיים בהצטיינות קורס קצינים.
מצה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל הותקף על מנת להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפרוסים במרכז רצועת עזה בהתאם להסכם".
