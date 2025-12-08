חטיבת כרמלי איתרה במתחם ממולכד בצפון רצועת עזה, את נשקו של החלל החטוף סרן דניאל פרץ ז"ל שגופתו הוחזרה לארץ, ב-13 באוקטובר 2025

כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי איתרו במתחם ממולכד בצפון רצועת עזה, את נשקו של החלל החטוף סרן דניאל פרץ ז"ל שגופתו הוחזרה לארץ, ב-13 באוקטובר 2025.

סרן דניאל שמעון פרץ הי"ד מיד בנימין. נולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. בגיל 13 עלה לארץ עם משפחתו. אהב ספורט דניאל אהב מאוד ספורט אהב ספורט ספורט אתגרי, ולפני גיוסו נפצע במהלך סקי מים. לאחר ניתוח והתאוששות, הוא נלחם כדי להעלות את הפרופיל הרפואי שלו כדי שיוכל להצטרף לחיל השריון. הוא הגשים את חלומו וסיים כמצטיין קורס מפקדי טנקים, ואף סיים בהצטיינות קורס קצינים.

עוד באותו נושא ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה 15:54 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בשבעה באוקטובר דניאל היה מוצב בנחל עוז. הוא וצוות הטנק שלו סייעו להדוף בגבורה מחבלים רבים. במהלך הקרב דניאל נפצע ונחטף ולאחר 163 ימים הוגדר כחלל צה"ל. לצידו נלחמו שורד השבי מתן אנגרסט, סמל ראשון איתי חן שעדיין חטוף בעזה, וסמל תומר ליבוביץ ז"ל שנפל בקרב. מוקדם יותר היום ברקע מריחת החזרת גופתו של רן גויאלי, החלל החטוף האחרון, חיל האוויר התחיל תקף בדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה, מחבל שתכנן פיגוע בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל.

מצה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל הותקף על מנת להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפרוסים במרכז רצועת עזה בהתאם להסכם".