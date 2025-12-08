האקדמיה ללשון עברית מציעה חלופות רשמיות לשמות הלועזיים של ציוד המשרד הנפוץ ביותר, ומציגה שמות חדשים לשקיות השקופות, לתיקי הקשתות ולתיקי הנייר הפשוטים

לקראת סיום השנה ועם העלייה בצורך בסדר וארגון, יצאה האקדמיה ללשון עברית במסר חשוב לכל מי שמבקש לשמור על דפי העבודה והמסמכים שלו באמצעות שימוש בשפה עברית תקנית.

הרשומה שהוקדשה לאנשים המחפשים "שקיות כאלה ששומרות על הדפים" או "קלסר דק צבעוני כזה", מציעה שלושה מונחים עבריים רשמיים לשמות הנפוצים שבהם משתמשים רבים.

על פי הפוסט של האקדמיה, השקית השקופה המשמשת לשמירת דפים מפני בלאי, המכונה בפי רבים "ניילונית" או "שמרדף", קיבלה שם עברי יפה ומדויק: שׁוֹמְרָן.

בנוסף, את התיק המוכר בעל קשתות המתכת הנפתחות לצורך הכנסה והוצאה של ניירות, שאותו מכנים רבים בשמו הלועזי, ה"קְלָסֵר", יש לכנות מעתה בעברית עוֹקְדָן או אוֹגְדָן.

האקדמיה ציינה כי רבים אינם יודעים זאת, אך גם לתיק המשרדי הפשוט יותר – זה שהניירות שבו מהודקים באמצעות רצועות מתכת או שרוך פשוט – יש שם בעברית תקנית. תיק זה נקרא כּוֹרְכָן.