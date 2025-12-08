חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.12.2025 / 18:06

התקבלה באופן רשמי ההודעה על סיום פרשת עבירת הבנייה בביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית. עבודות השיפוץ בנכס אושרו כעת על ידי הרשויות ככאלה שבוצעו בהתאם להיתר הבנייה

תגיות: גלי צה"ל, יצחק עמית, עבירות בנייה