סוף רשמי לסאגת עבירת הבנייה סביב ביתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, במבשרת ציון. על פי הדיווח בגלי צה"ל, לפני כשבועיים התקבלה באופן רשמי "תעודת הגמר" המיוחלת, המאשרת כי כל עבודות השיפוץ בנכס בוצעו כעת על פי ההיתר שניתן.
כזכור, הפרשה החלה כאשר עמית רכש את ביתו במבשרת ציון, בית שלטענתו לא ידע כי יש בו חריגת בנייה. החריגה המדוברת הייתה של 22 מטרים שמעליהם נבנה גג רעפים.
עמית קיבל בעבר היתר חריג לשינוי, אך לא ביצע את העבודה הנדרשת שהייתה החלפת גג הרעפים בגג יצוק. תוקף ההיתר שקיבל פג, ולכן נאלץ נשיא העליון לבקש חידוש להיתר. לאחר שביצע את שיפוץ הגג כנדרש, התקבלה כעת "תעודת גמר" על השינוי שבוצע ועל התאמת המבנה לחוקי התכנון והבנייה.
יש לציין כי בעבר טען עמית כי כבר קיבל את האישור הנדרש, אך מהנדס הוועדה המרחבית הבהיר אז כי הטענה אינה נכונה וכי הליך הסדרה טרם הושלם. קבלת "תעודת הגמר" כעת מסמנת את סיום ההליך באופן רשמי.
אילן
עכשיו הוא יפסיק להיות שפוט של היועמשי"ת הוא יכול לאשר את פיטוריה.18:25 08.12.2025
דורשת צדק
אז עכשיו הוא כבר לא פושע? למה בני תמותה רגילים נשפטים על דבר כזה?18:34 08.12.2025
