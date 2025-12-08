חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.12.2025 / 16:50

"הפלג הירושלמי" יצא להפגין בבני ברק, כשבמשטרה הזהירו כי ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה ועומסי תנועה כבדים באזור: "יש להימנע מהגעה למקומות אלו". כל הפרטים

החלה הפגנת החרדים הערב (שני) נגד הגיוס בבני ברק, וכעת ישנן חסימות גדולות באזור המרכז. מהמשטרה נמסר כי מדובר בהפגנה בלתי חוקית שמתקיימת בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק. שוטרים נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. ואלו האזורים שנחסמו לתנועה: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי" נמסר ממשטרת ישראל. "אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו". עוד באותו נושא הפלג הירושלמי יפגינו במרכז: אלו הכבישים שצפויים להיחסם 11:00 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

תגיות: גיוס חרדים, הפגנה, הפגנת חרדים