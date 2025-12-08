החלה הפגנת החרדים הערב (שני) נגד הגיוס בבני ברק, וכעת ישנן חסימות גדולות באזור המרכז.
מהמשטרה נמסר כי מדובר בהפגנה בלתי חוקית שמתקיימת בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק. שוטרים נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות.
ואלו האזורים שנחסמו לתנועה: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.
"שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי" נמסר ממשטרת ישראל. "אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו".
יסכה
לשלול מהם כל התקציבים שמגיעים לאברך הוצאת רישיון נהיגה. לסגור את המים והחשמל לסרוגין ככה שיחיו כמו כלבים ידעו להאריך את העומדים במישמר אליהם 78 שנה מספיק לא לפנות זבל...
לשלול מהם כל התקציבים שמגיעים לאברך הוצאת רישיון נהיגה. לסגור את המים והחשמל לסרוגין ככה שיחיו כמו כלבים ידעו להאריך את העומדים במישמר אליהם 78 שנה מספיק לא לפנות זבל שיחיו בזבלהמשך 16:56 08.12.2025
