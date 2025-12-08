"זרקו אותי שם כאילו אני מחבל": הסדרה "נוטוק", שמביאה הצצה עולמם של העדה הדרוזית בישראל, מגיעה הערב למשך ושופכת אור על סיפורו הכואב של יותם. צפו בהצצה

הסדרה המדוברת "נוטוק" ממשיכה לחשוף כאבים ואמיתות: הערב (שני) ישודר בקשת 12 הפרק בו יותם (עוז זהבי) חושף למה הוא ממשיך לחקור את הסיפור של עלי. "זרקו אותי שם כאילו אני מחבל", הוא מספר בכאב. "כשעלי חיר א-דין נעלם נהרסו לי החיים".

צפו בהצצה לפרק של "נוטוק":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הצצה לסדרה "נוטוק" (באדיבות קשת 12)

בהצצה לפרק שישודר הערב, יותם סוף סוף חושף מדוע הסיפור של עלי חיר א-דין כל כך נוגע לו באופן אישי.

כשהוא נשאל בתקיפות, "תראה מה עשית, למה היית צריך את זה, בשביל מה? תראה מה עשית, אתה מתגעגע לשורשים שלך, למה עשית את זה?" האמת יוצאת. הכאב דוחף אותו לומר ולחשוף מה הניע אותו כל הדרך.

"תקשיב לי, כשעלי חיר א-דין נעלם – נהרסו לי החיים. השעו אותי מעבודה, לקחו לי את האקדח, הגעתי הביתה, הפכו לי את הבית, פרצו לי לחשבונות בנק, ועשו פוליגרף לי ולאשתי!"

בשלב הזה קולו עולה, והוא מתחיל לצעוק בכאב. "ואז הם לקחו אותי לחדר חקירות, זרקו אותי שם כאילו אני מחבל. ואני אומר להם: תגידו, אתם משוגעים? מה אתם רוצים מהחיים שלי? ואחד החוקרים מסתכל עליי, אתה יודע מה הוא שואל אותי? הוא אומר לי: 'תגיד, עם מה אתה מרגיש יותר נוח – עם הזהות היהודית או הזהות הדרוזית שלך?'"

יותם מזדעזע מהשאלה. "איזה זהות דרוזית? אבא שלי התגייר, נולדתי יהודי! אבל כשמשהו מתחרבן – אתה דרוזי. ואם אתה דרוזי – אתה חשוד. ועד היום זה ככה שם, מבין? אני חייב לדעת מה קרה לעלי חיר א-דין. חייב".

ההצלחה מאחורי הסדרה

"נוטוק" ממשיכה להצליח מאוד ברייטינג וברשתות החברתיות, בין היתר בזכות היכולת שלה לשלב עלילה מותחת עם הצצה נדירה לעולמה הפנימי של החברה הדרוזית בישראל. הסדרה, שצולמה במהלך ימי המלחמה, התארחה בעיקר בדלית אל-כרמל ובמג'דל שמס – בחירה מכוונת של היוצרים כדי להאיר את המורכבות, המסורת והקשרים העמוקים של הקהילה הדרוזית בחברה הישראלית.