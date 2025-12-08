השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בפתח ישיבת הסיעה לדיווחים על כוונה להרוס 14 מאחזים: "ראש הממשלה, אין לך שום מנדט לעשות זאת"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית לדיווחים על כוונה להרוס 14 מאחזים ביו"ש ופנה לנתניהו: "ראש הממשלה, אין לך שום מנדט לעשות זאת – הבהר בקולך שזה לא יקרה"

דבריו המלאים: "הוועדה לביטחון לאומי התכנסה היום כדי לדון בהמשך שלבי החקיקה של חוק עונש מוות למחבלים לקריאה שניה ושלישית. אני אומר מכאן למובילי הקמפיין נגד החוק, בראשם תומכי המחבלים אחמד טיבי, מנסור עבאס ועודה: בהחלט יש לכם סיבה להיות בלחץ, כי הוא הולך להעמיד בסכנת חיים הרבה מגיבורי התרבות שלכם.

"לכן אני וכל חברי סיעת עוצמה יהודית עונדים היום את הסיכה שמסמלת את חוק עונש מוות למחבלים – את המחויבות השונות לפעול נגד אותם ארורים, חייבים לעשות צדק".

"אני רוצה להתייחס לנושא נוסף: ניתוב הכספים מהחלטת ממשלה 550. ביחס להחלטה 550, צריך להעמיד דברים על דיוקם: היא הועברה בממשלת בנט-לפיד-עבאס כביכול "לצמצום פערים בחברה הערבית", כאשר בפועל כספים רבים שם הועברו לטרור וגורמי פשיעה. מודים בזה היום גם גורמי ביטחון".

"לכן אני וחברתי השרה מאי גולן מנסים לתקן את העוול שעשתה ממשלת בנט-עבאס, עוול שבוצע לבקשת תומך הטרור מנסור עבאס, ונעביר 2.5 מליארד ש"ח מהתכנית הזו למשטרה, לשב"כ ולשירות בתי הסוהר לטובת המאבק בפשיעה בחברה הערבית".