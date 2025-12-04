לצד ההרס הבוקר (חמישי) בגבעת מבשר שלום, עשרות צווי הריסה הוטלו בשבועות האחרונים בכמעט 20 גבעות וחוות ביהודה ושומרון. רבים מהבתים המיועדים להריסה מאוכלסים במשפחות עם ילדים. בהתיישבות חוששים: "מסע הרס חסר תקדים בדרך, מה שראינו היה רק הפתיח"
גל הרס נרחב בפתח? עשרות צווי הריסה הוטלו בשבועות האחרונים על ידי פקחי המנהל האזרחי בכמעט 20 נקודות התיישבות בשומרון, בנימין, גוש עציון והר חברון. מדובר במספר חסר תקדים, שנראה כחלק ממהלך מתוכנן לקראת הרס רחב היקף בהתיישבות. רבים מהמבנים עליהם הוטלו הצווים הינם בתי משפחות מאוכלסים, מה שהופך את המהלך לדרסטי עוד יותר.
בין המקומות עליהם הוטלו צווי הריסה: נקודת ההתיישבות גופנה במערב בנימין, גפן עמי בגוש עציון, חוות בורג' ברדוויל בואדי חרמייה ונקודת ההתיישבות בעמק שילה. ברקע הטלת הצווים וארבעה הפינויים שהתרחשו השבוע, הביעו הערב חשש בהתיישבות כי זהו רק תחילתו של גל הרס נרחב שנמצא בפתח. "הטלת הצווים בהיקף כזה, סיורים תכופים של כוחות בשטח ומסרים ברורים שעולים מהמערכת, מצביעים כולם על כך שבמערכת הביטחון ובממשלה החליטו לצאת למסע הרס חסר תקדים", אמרו גורמים בהתיישבות.
לדבריהם, "המהלך הזה רוכב כולו על לגיטימציה שהתקבלה מקמפיין "אלימות המתנחלים" השקרי, והעובדה שסמוטריץ' וכ"ץ לכל הפחות אינם נאבקים בו וייתכן שאף משתפים פעולה עמו, הינה אות קלון על ממשלת הימין שייזכר היטב בבחירות המתקרבות. כעת זוהי שעת המבחן לשני השרים הללו אם יעמדו לימין ההתיישבות או יפנו לה את גבם", מסרו הגורמים.
יואל
סמוטריץ יהיה מוכן גם להרוס את הכותל בשביל להישאר בתפקיד זה הבן אדם הכי חשוב לו בעולם זה הכבוד שלו כל השאר זניח21:05 04.12.2025
שגיב
למה להרוס,.? צריך לעזור להם להקים יישוב בארץ!23:12 04.12.2025
אביחיל
אביחיל

בושה למדינה ולכלל כוחות הבטחון והכנסת. הכנסת חייבת לחוקק חוק יסוד המסדיר אוטומאטית כל התנחלות יהודית בכל אתר ואתר ביהודה בשומרון ובחבל עזה בגליל ובנגב, וקובע עונשים חמורים למי שינסה...
בושה למדינה ולכלל כוחות הבטחון והכנסת. הכנסת חייבת לחוקק חוק יסוד המסדיר אוטומאטית כל התנחלות יהודית בכל אתר ואתר ביהודה בשומרון ובחבל עזה בגליל ובנגב, וקובע עונשים חמורים למי שינסה לפעול בניגוד לחוק זה וקו"ח אם יפעל בניגוד לו. מי שיסית נגד החוק יעצר על הסתה לעבור על החוקהמשך 21:40 04.12.2025
אירגון נפגעי זמביש
הם לא שילמו לזמביש אז הורסים אותם09:17 05.12.2025
