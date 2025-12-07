גדעון סער נשא את דבריו בכנס השגרירים וראשי הנציגויות של משרד החוץ, בו השתתפו 108 שגרירי ושגרירות ישראל בעולם והתייחס להישגים המדיניים של ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל

שר החוץ גדעון סער התייחס הערב (ראשון) להישגי משרד החוץ בתקופת המלחמה בכנס השגרירים וראשי הנציגויות של משרד החוץ, בהשתתפות של 108 שגרירי ושגרירות ישראל בעולם, ראשי נציגויות והנהלת משרד החוץ.

"הכנס הזה הוא כנס חשוב, כי זה כנס שלא קרה כבר 6 שנים. פעם אחת בעקבות הקורונה, אחר כך בעקבות המלחמה וזה חשוב גם כדי שיהיה יישור קו על הדגשים. חשוב גם לצורך העבודה על התכניות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכם, על העבודה המסורה, המקצועית שלכם, בדגש על השנתיים האחרונות. הייתה יותר קשה מתמיד", פתח סער.

סער הודה לראש הממשלה נתניהו ואמר כי "המערכה המדינית שאתה הובלת בשנתיים האחרונות, עמדו בחזיתות, כל אחד במדינה שלו ובעצם זה היה בוודאי, אם היינו אומרים לפני שנתיים זה היה נחשב כפלא שמדינת ישראל תנהל מערכה צבאית בכמה חזיתות, תעמוד באופן איתן על העמדות שלה ותצליח לסיים את המערכה בכל אחת מהחזיתות בנקודת הזמן שהיא בוחרת כנקודת הזמן האופטימלית מבחינת האינטרסים שלה.

לאחר מכן ציין את ההישגים המדיניים של המשרד: "גם בשנה הקשה הזאת הצלחנו להרחיב את הקשרים המדיניים שלנו, פתחנו 3 נציגויות חדשות. לא מובן מאליו, עם כל ההתקפות, עם כל העוינות שנתקלנו בה, בוודאי במקומות רבים, עשינו את הדבר הזה ואנחנו מתכוונים להמשיך אותו גם בשנה הבאה ואני משוכנע שמדינת ישראל היום היא יכולה לעמוד בכל, אחרי שהיא עמדה בשנתיים האחרונות, היא יכולה לעמוד בכל אתגר".

לדברי סער יש צורך בשינוי בהכשרת הדיפלומטים והשגרירים כיום, במיוחד עם השתלטות הרשתות החברתיות על השיח הציבורי: "השגרירים היום של ישראל חייבים לאחוז בסטים של מיומניות, לא רק קלאסית אלא גם של הציבורית, זה מחייב שינוי עמוק ומשרדי, שינוי בהכשרה כי הזירות של הרשתות החברתיות, של כלי התקשורת, של החברה האזרחית בכל מדינה, של אינטרקציה עם קהילות אוהדות, זה חלק מהותי מהתפקיד של השגריר. ברוב מדינות העולם זה לא רלוונטי – במדינת ישראל, בלי זה, לא נוכל לנצח. אני מאמין גם שהוכחנו את זה בכמה מקומות במהלך השנה האחרונה, במשטים, במערכה מול איראן, כשהיינו צריכים להוביל מערכה מתוך הכנה או הבנה שאנחנו גם מעצבים נרטיב ולא רק מגיבים, המשרד עשה את זה בהצלחה רבה".

זה כמובן רק חלק קטן מהדברים שאנחנו נצטרך לעשות מהדברים של 2026, הממשלה קבעה ביום שישי את הכיוון שאנחנו צריכים לעשות הרבה יותר. שתקציב המדינה יעבור בכנסת, גם להכין את התכנית אופטימלית, גם על בסיס השנה היוצאת", סיכם סער.

לאחרונה שר החוץ גדעון סער נפגש במוצאי שבת עם השר לסחר חוץ של קוסטה ריקה, מנואל טובאר, עם הגעתו לארץ. במהלך פגישתם דנו השניים בחיזוק היחסים הבילטרליים בין המדינות. קוסטה ריקה היא אחת המדינות הידידותיות ביותר למדינת ישראל והייתה מהיחידות שהחזיקה שגרירות בירושלים במשך שנים רבות.