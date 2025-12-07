טקס פרסי הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט לחיזוק וקידום תעשיית הקולנוע הישראלית, יתקיים ב-30 בדצמבר בבנייני האומה בירושלים. שר התרבות מיקי זוהר: "רואה משמעות רבה בחיזוק היצירה הישראלית"

אחרי הביקורת שהשמיע על הסרט הטוב ביותר שזכה בפרס אופיר, שעלילתו עוסקת בילד פלסטיני, ובחירתו לייצג את ישראל בטקס האוסקר, מציג הערב (ראשון) שר התרבות את טקס פרסי הקולנוע שיתחרה בו.

הטקס החדש נקרא טקס פרסי הקולנוע הישראלי, והוא יוזמה של משרד התרבות והספורט לחיזוק וקידום תעשיית הקולנוע הישראלית. הטקס צפוי להתקיים ב-30 בדצמבר בבנייני האומה בירושלים.

במסגרת הטקס הממלכתי יוענקו פרסים יוקרתיים ב-10 קטגוריות שונות בסכום כולל של מיליון ש"ח המהווים הבעת הוקרה משמעותית למצוינות היצירתית של הקולנוע הישראלי: פרס לסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, פרס לסרט התיעודי הטוב ביותר, פרס לסרט הקצר/אנימציה הטוב ביותר, פרס הבימוי הטוב ביותר, פרס התסריט הטוב ביותר, פרס השחקן הטוב ביותר, פרס השחקנית הטובה ביותר, פרס הצילום הטוב ביותר, פרס העריכה הטובה ביותר ופרס מפעל חיים בקולנוע.

המועמדים בכל קטגוריה נבחרו ע"י חבר שופטים מקצועי המורכב מאנשי מקצוע מתחום הקולנוע והוגשו לוועדה ע"י הקהל הרחב שהגיש את שמות המועמדים. שמות המועמדים הסופיים בקטגוריות השונות יפורסמו בימים הקרובים.

עוד באותו נושא זוהר ביקש לשלול תקציב לסינמטק ת"א: "מארח גופים אנטי-ישראלים" 11:25 | אפרת קרסנר 0 0 😀 👏

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "אנו גאים לקיים לראשונה את הטקס הממלכתי החדש שנועד להעניק לתעשיית הקולנוע בישראל במה מרכזית, והוקרה על מצוינות בתחום. בעת הזו אני רואה משמעות רבה בחיזוק היצירה הישראלית והארת הקולות המספרים את הסיפור שלנו. זה צעד נוסף בחיזוק תעשיית הקולנוע ותמיכה ביצירה שמבטאת את הרוח הישראלית במיטבה. הקולנוע חוזר אל העם".