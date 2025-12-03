על פי המידע שהובא ללשכת השר, פסטיבל סולידריות, הנהנה מתקציבי מדינה, מארח גופים וארגונים בעלי אג׳נדות אנטי־ישראליות, ובהם ארגונים הפועלים לקדם נרטיבים הפוגעים בלגיטימיות של מדינת ישראל וצה״ל. הפסטיבל צפוי להתקיים בסינמטק תל אביב. כל הפרטים

שר התרבות והספורט מיקי זוהר, פנה היום (רביעי) בשתי פניות רשמיות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעניין שלילת תקציב לסינמטק וליו״ר סינמטק תל אביב, בדרישה לעצור אירוע של ארגון "בצלם" המתוכנן להתקיים במסגרת פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, ולבחון שלילת התקציב הציבורי המוענק לפסטיבל.

על פי המידע שהובא ללשכת השר, פסטיבל סולידריות, הנהנה מתקציבי מדינה, מארח גופים וארגונים בעלי אג׳נדות אנטי־ישראליות, ובהם ארגונים הפועלים לקדם נרטיבים הפוגעים בלגיטימיות של מדינת ישראל וצה״ל. בין האירועים המתוכננים: אירוע שכותרתו "הג׳נוסייד שלנו", וכן הקרנות והרצאות בעלות אופי פוליטי מובהק.

באתר של הפסטיבל נכתב כי מדובר בפסטיבל היחיד בישראל המוקדש לקולנוע וזכויות אדם, והוא מתקיים משנת 2010 בסינמטק תל אביב. תוכנית הפסטיבל משלבת סרטים בינלאומיים עטורי פרסים, עלילתיים ותיעודיים, ומסגרות לבחינת נושאים הקשורים בסוגיות ומאבקים שונים – ביניהם גלובליזציה, פליטים, כיבוש, אפליה, גזענות, מעמד הנשים, קהילת הלהט"ב, חופש הביטוי, זכויות עובדים, רעב, עוני ומשבר האקלים.

בפנייתו לשר האוצר הדגיש השר זוהר כי אין לאפשר שימוש בכספי ציבור לצורך קידום פעילות שלדבריו חורגת מגבולות השיח הלגיטימי ועלולה לעלות לכדי פגיעה ישירה במדינת ישראל ובחייליה. השר ביקש לבחון את שלילת התקציב מהפסטיבל לאור האפשרות כי פעילותו מנוגדת להוראות חוק יסודות התקציב המדבר על תמיכה במאבק נגד מדינת ישראל.

במקביל פנה השר זוהר ליו״ר סינמטק תל אביב בבקשה לפעול לעצירת האירוע, תוך הדגשה שמוסד תרבות ציבורי אינו יכול לשמש במה לתכנים המכפישים את ישראל וצופה אל עבר העולם ככאלה שמקדמים תעשיית דה-לגיטימציה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס לפנייתו לאוצר ואמר: "לא ייתכן שבאירוע הנתמך על ידי המדינה יועברו תכנים הקוראים ופועלים נגדה, ומוציאים את דיבתה בארץ ובעולם. לאחר שנתיים של מלחמה על קיומנו הבחירה לתאר את פעולות חיילינו הגיבורים כ”ג׳נוסייד” היא שקרית ומכפישה, ופוגעת פגיעה ישירה באזרחי ישראל ובלגיטימציה הבינלאומית של מדינת ישראל. לצערנו הפסטיבל עומד בקריטריונים היבשים לתמיכה, אך יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ נפעל כדי לבחון האם עברו על החוק ויישלל מהם התקציב לקיומו".

מתנועת עומדים ביחד נמסר בתגובה: "תנועת עומדים ביחד גאה על חלקה בפסטיבל סולידריות. שלילת תקציבי התרבות של ממשלת החורבן מביאה עלינו חורבן תרבותי. קודם השרה מאי גולן ששוללת תקציבי חינוך ותרבות של החברה הערבית ומעבירה למשטרה ועכשיו מיקי זוהר. במקום לתמוך ביצירה חופשית השר זוהר מפעיל צנזורה במסווה. אסור שמימון תרבות יהפוך לכלי פוליטי".

מפורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני נמסר: "במקרה הטוב, המכתב של השר זוהר מעיד על בורות מוחלטת. במקרה הרע וההגיוני – על רצון מכוון להשתיק קולות שלא מתיישרים עם האג'נדה שלו.

הנה מה ששר התרבות לא טרח לבדוק: מעל 80 ישראלים הצטרפו לפורום שלנו לאחר שאיבדו קרובי משפחה מדרגה ראשונה – הורים, ילדים, בני זוג – ב-7 באוקטובר ובמלחמה בעזה. אלו אנשים ששילמו את המחיר הכבד ביותר שאפשר לשלם. ועדיין הם בוחרים בדיאלוג. עדיין הם בוחרים בשלום.

להגיד למשפחות ששילמו במחיר הכי יקר שהן "אנטי ישראליות" – זו לא רק בושה מוסרית, זו התנכלות בוטה וקריאה לחרם על אזרחים שהעזו לבחור בתקווה במקום בנקמה.

אנחנו גאים לתמוך ולקחת חלק בפסטיבל "סולידריות" ואף להקרין בו את "עדויות של כאב ותקווה" – פרויקט המורכב משישה סרטונים המגוללים עדויות אישיות של חברות וחברי הפורום, ישראלים פלסטינים שאיבדו את יקיריהם ב-7 באוקטובר ובמלחמה בעזה ואף לקיים בו פאנל שעוסק בנושא חינוך לשלום בזמן מלחמה".