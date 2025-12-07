הרשתות מלאות בתגובות בעקבות ההחלטה להשאיר את ישראל בתחרות השירים הנצפית באירופה. הזמרת הישראלית המפורסמת טוענת כי ישראל צריכה לפרוש מרצונה: "כל כך הרבה אנשים סובלים בפלסטין"

סערת השתתפות בישראל באירוויזיון 2026 לא נרגעה, והרשתות מלאות בתגובות בעקבות ההחלטה להשאיר את ישראל בתחרות. מה שגרם לתפנית הדרמטית שעוררה פרישה של 4 מדינות באירופה: ספרד, הולנד, אירלנד וסלובניה.

היום (ראשון) הזמרת אחינועם ניני, שייצגה את ישראל באירוויזיון 2009, יוצאת נגד ההשתתפות של המשלחת הישראלית ב-2026 בווינה.

בראיון שהעניקה הזמרת ל-bbc היא פרסמה כי ישראל הייתה צריכה לוותר מרצון על השתתפות בתחרות: "כל כך הרבה אנשים סבלו, כל כך הרבה אנשים סובלים בפלסטין, כמובן, וגם בישראל". ניני הוסיפה ואמרה כי "בתור אקט של סולידריות אני חושבת שזה לא הזמן לחגוג עם נצנצים ונוצות, ונחזור בשנה הבאה כדי לחגוג שלום אמיתי, הוגן וארוך, שנבנה על כבוד בין ישראלים לפלסטינים. זה מה שאני הייתי עושה".

אחינועם ניני בת ה-55, מוכרת כפעילת שמאל ישראלית שמעוררת לא אחת סערות בעקבות התבטאויות שנויות במחלוקת, והיא נוהגת לבקר את ישראל לעיתים קרובות.