לרגל יום הולדתה של מרגול – 10 רגעים שמספרים את הסיפור של אחת הזמרות המשפיעות בישראל: מהעלייה מתימן והפריצה עם "נערי שובה אלי", דרך הטלוויזיה והקאמבק עם בנה, ועד הפרשה המשפטית והדרך חזרה לבמה

מרגלית (מרגול) צנעני היא כבר מזמן לא "עוד זמרת". היא סיפור חיים שלם: ילדה תימניה שעלתה לישראל, זמרת חתונות, אייקון של מוזיקה מזרחית-ישראלית, שופטת ריאליטי, דמות טלוויזיונית, וגם אישה שלא מפחדת לשלם מחיר על מי שהיא. לכבוד יום הולדתה – י"ז בכסלו, יצאנו למסע קצר בין התחנות, האנשים, והבחירות שעיצבו את מרגול שאנחנו מכירים היום.

1. מתימן לנתניה

מרגול נולדה בתימן, ועלתה לארץ כשהייתה תינוקת. היא הבכורה לשבעה אחים במשפחה תימנית, שהבית שלה מלא פיוטים, ניגונים ושירה טבעית. כל מי ששומע אותה היום יודע: הקול המחוספס שלה לא התחיל באולפן, אלא בסלון של פעם, בתוך משפחה שמביאה את המסורת מהבית.

2. רקדנית, מחזות זמר וניצבת ב"קזבלן"

היום היא מזוהה עם מיקרופון ולבוש מנומר, אבל ההתחלה שלה הייתה בכלל על במות התיאטרון. בראשית שנות ה-70 היא השתתפה במחזמר "שיער", ובמקביל הופיעה בלהקת חתונות מצליחה בשם "שוקולדה". היא אפילו הספיקה להיות ניצבת ב"קזבלן" ולעלות שוב על הבמה במחזמר "לילי גם".

3. רביעיית "הכנופיה"

אחד הפרקים הכי מעניינים בקריירה שלה הוא הרביעייה "הכנופיה", יחד עם יזהר כהן, רזי אמיתי ואסתי כץ. הם שרו בלוז וסול בסגנון אפרו-אמריקאי, הופיעו בפני חיילים במלחמת יום הכיפורים, והיו שונים לחלוטין מכל מה שהיה אז כאן. למרות הלהיט "אשליות", הרביעייה אולי לא הצליחה מסחרית, אבל היא סימנה את אחד השלבים הראשונים בהתפתחות המוזיקלית של מרגול.

4. "נערי שובה אלי" – הפריצה הגדולה

באמצע שנות ה-80 עלתה מרגול לתכנית "סיבה למסיבה" עם השיר "נערי שובה אלי", והקסם קרה בשידור חי. היא הציגה את עצמה כזמרת חתונות, אבל תוך רגע הפכה לכוכבת. השיר הפך ללהיט ענק, האלבום יצא, ומרגול נכנסה רשמית למיינסטרים הישראלי.

5. "מנטה" ו"חומות חימר"

בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90 יצאו האלבומים "מנטה" ו"חומות חימר", שבהם מרגול הרחיבה את הסאונד שלה מעבר למוזיקה מזרחית. היא שילבה בלוז, רוק וג'אז, ויצרה שירים כמו "עוד יהיה לי" ו"צל על פני העשב" שהראו יכולת כתיבה והלחנה, ולא רק ביצוע.

6. "אנ'לא מכפר שמריהו" – שיר שהפך לאמירה

באמצע הקריירה מרגול מוציאה את: "אנ'לא מכפר שמריהו". מרגול אומרת בקול את מה שרבים הרגישו: אני באה מהמקום שלי, מהעולם שלי, בלי להתנצל ובלי להתחפש. מאז, היא הפכה לסמל של אותנטיות – אישה שלא מנסה "להתיישר", אלא להישאר מרגול, גם כשזה עולה ביוקר.

7. מהבמה לטלוויזיה – מרגול שהפכה למותג תרבותי

במקביל לעשייה המוזיקלית, מרגול נכנסת לטלוויזיה: תוכנית אירוח משלה ("מרגול"), השתתפות בסדרות, תוכניות ריאליטי, "במטבח עם מרגול" בערוץ ייעודי, והכי זכור – חמישה טורים כשופטת ב"כוכב נולד". הקשיחות, ההומור, המשפטים החדים – כולם הפכו אותה לדמות שמגדירה רגעים על המסך, לא רק לשירים ברדיו.

8. הקאמבק המשפחתי: כשאסף לביא צנעני החזיר את אמא לקדמת הבמה

אחרי תקופה שהקריירה קצת נרגעה, בנה אסף לביא צנעני – מלחין ומפיק מוזיקלי, נכנס לתמונה. האלבום "גלה לי" (2005) והלהיט "אז מה?!" החזירו את מרגול למרכז העניינים, וכמעט 20 שנה אחרי הפריצה – היא שוב בראש הפלייליסטים.

9. פה גדול – וחלק מהקסם

מרגול תמיד אמרה דברים ישירות – בטלוויזיה, ברדיו ובאולפן. לפעמים זה יצר כותרות, לפעמים אהדה, אבל מה שבטוח – אף אחד לא נשאר אדיש. הדיבור הישיר הוא חלק ממה שהפך אותה לדמות שקשה להתעלם ממנה.

10. הפרשה הפלילית וההשלכות

לאורך השנים שמה של מרגול עלה גם בהקשרים פחות קלים. ב-2011 הורשעה בסחיטה באיומים במסגרת הסדר טיעון וריצתה חצי שנה בעבודות שירות. האירוע טלטל את הקריירה והפך לאחד הרגעים המדוברים בחיי הבמה שלה.