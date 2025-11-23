טקס ממלכתי ראשון לעולי תימן, אייר חיפה מכפילה את הצי, תערוכת נובה בשיקגו מציינת את כל החטופים כחוזרים, תיירות נכנסת חוזרת עם IMTM, אירועי אמנות בערד וטעמים חורפיים חדשים – כל מה שקורה השבוע בתרבות, תיירות וצרכנות בישראל

השבוע נע בין זיכרון עמוק להבטחה חדשה: מטקס היסטורי ראשון לעולי תימן, דרך אווירה אמנותית בערד וצמיחה מרשימה של אייר חיפה, ועד סימנים מבטיחים לחזרת התיירות הנכנסת. הנה האירועים והחדשות שכדאי להכיר השבוע.

טקס ממלכתי ראשון להעלאת יהודי תימן

משרד המורשת ועיריית ירושלים יקיימו לראשונה טקס ממלכתי לציון עליית יהודי תימן ולהנצחת הנספים בדרכם ארצה. הטקס יעסוק בהשפעת העלייה על החברה הישראלית – מהתיישבות וביטחון ועד תרבות, מוזיקה ותורה. לצד תערוכה אותנטית ומסך זיכרון עם שמות הנספים, יוענקו אותות הוקרה לפצועי מלחמה ומתנדבים. מתי ואיפה? יום שני, 8.12.25, 19:00, אולם שרובר בתיאטרון ירושלים. הכניסה חופשית בהרשמה מראש בטיקצ'אק או ב-6565*.

"שישי ברובע" – סטודיואים פתוחים בערד

תיירות ערד מזמינה לבוקר שישי קסום ברובע האמנים: סטודיואים פתוחים, סדנאות יצירה, מכירת אמנות ישירות מהיוצרים ואווירה חגיגית. בין השאר: סדנת קרמיקה, הכנת מלח ארומטי, דוכן פרחים, אליפות שש-בש עם פרסים ומוזיקה טובה. שישי, 28.11, 9:30-14:00. כניסה חופשית.

אייר חיפה ממשיכה להתרחב

מטוס רביעי נחת השבוע בנמל התעופה חיפה ישירות מטולוז, מטוס חמישי יגיע בדצמבר והסכם לחכירת מטוס שישי כבר נחתם לרבעון הראשון של 2026. עד סוף השנה הבאה צפויה אייר חיפה להפעיל שישה מטוסים – הכפלת הצי הנוכחי וחדשות מצוינות לנוסעי הצפון.

לראשונה: כל חטופי ומשוחררי הנובה מסומנים כחוזרים

במיצג העשירי של תערוכת נובה, שנפתח השבוע בשיקגו, הוצג לראשונה קיר חטופים ובו כל משתתפי הפסטיבל מסומנים כחוזרים. המיצג משחזר את האתר במלואו עם פריטים מקוריים, רכבים חרוכים וחפצים אישיים. ראש עיריית שיקגו לשעבר, רם עמנואל, ביקר והביע תמיכה עמוקה: "שיקגו גאה לעמוד לצד עם ישראל".

התיירות חוזרת: תערוכת IMTM 32 בפתח

עם סיום המלחמה, תערוכת התיירות הבינלאומית IMTM חוזרת בגדול בפברואר הקרוב ותשמש אירוע השיא לשיקום התיירות הנכנסת לישראל. השנה מצופות השתתפויות רחבות ממדינות רבות – סימן מבטיח שהעולם שוב פותח את הדלת לישראל כיעד תיירותי מוביל.

פומפדור משיקים: חליטת פאי תפוחי עץ

לקראת החורף – טעם חדש ומפנק: פאי תפוחי העץ של פומפדור. שילוב מנצח של תפוחים מתוקים, קינמון ותבלינים שממלא את הבית בניחוח חורפי מושלם. אידיאלי לשמיכה, ספר או סרט.

"יבגני אונייגין" בגרסה חדשה ומרתקת

קונצרט גאלה מיוחד בניצוח דן אטינגר: שיתוף פעולה ראשון בין התזמורת הסימפונית ראשון לציון לתיאטרון גשר. שחקני גשר וזמרי אופרה פוגשים יחד את הרומן של פושקין, האופרה של צ'ייקובסקי וההצגה "אונייגין. הערת שוליים" – קריאה עכשווית ורב-תחומית ליצירה הקלאסית.

המוזיאון הווירטואלי של אליאנס מתרחב

מרחב דיגיטלי חדש ומרגש נפתח במוזיאון הווירטואלי של אליאנס, בשיתוף הארכיון ההיסטורי בפריז. סיפורי בוגרים, ספרים נדירים, כלי AI אינטראקטיבי ואפשרות לכל אחד ליצור כרזה אישית עם סיפור המורשת המשפחתית שלו – צעד משמעותי בהנגשת המורשת היהודית מארצות האסלאם.

החורף מתקרב, אבל האווירה בוערת – מזיכרון והנצחה ועד יצירה, תיירות וטעמים חדשים. נתראה בשבוע הבא עם עוד חדשות שמחממות את הלב.