לאחר הקנס שהטיל האיחוד האירופי על פלטפורמת X, אילון מאסק הסלים את התבטאויותיו, קרא לביטול האיחוד ושיתף תמונה שבה הוצגו דגלי האיחוד והנאצים זה לצד זה

לאחר שהאיחוד האירופי הטיל קנס של 120 מיליון יורו על פלטפורמת X של אלון מאסק בטענה להפרת חוקי הדיגיטל, המתח בין הצדדים גבר. היום (ראשון) מאסק הגיב בחריפות וקרא לבטל את האיחוד האירופי ולהחזיר את הריבונות למדינות החברות.

בציוץ ברשת ה-X מאסק כתב כי יש לבטל את האיחוד האירופי ולהחזיר את הריבונות למדינות השונות, בנימוק שממשלות צריכות לייצג טוב יותר את עמן. לדברי מאסק, המבנה הנוכחי של האיחוד מרחיק את קבלת ההחלטות מהאזרחים.

בנוסף, מאסק פרסם מחדש תמונה שבה מופיעים דגל האיחוד האירופי והדגל הנאצי זה לצד זה, וכתב לצד התמונה מסר ש-“פחות או יותר” משווה בין השניים.