מה חדש בטיולים ותרבות? שבילי רכיבה חדשים, טיסות מצפון, אירועי דצמבר בבאר שבע, תערוכה חקלאית גדולה בפריפריה, מחווה מוזיקלית בפריז וקולינריה מהגולן

ישראל ממשיכה לנוע קדימה בתחום התיירות, הטבע, הפנאי והתרבות – שבילי רכיבה חדשים בערבה ובנגב, פתיחת קו טיסות חדש מצפון הארץ, חזרת התערוכה החקלאית הגדולה בישראל לאחר שנתיים, שבועות של סיורים ואירועי לילה בבאר שבע, וכן הישג ישראלי מרגש בפריז. ובגולן? הקולינריה מתחממת.

אחרי השטפונות: סינגל אופניים חדש ומרשים בירוחם

בירוחם הושק לאחרונה סינגל אופניים חדש, מעגלי ובאורך 32 ק"מ, מהם כ-23 ק"מ של סינגל בנוי, זורם ונגיש ברמת קושי בינונית וברמה טכנית קלה-בינונית. הפרויקט, שנבנה בהשקעה של כ-2.5 מיליון שקלים, צפוי להתחבר בהמשך לשביל ישראל לאופניים, שחצייתו את מכתש ירוחם עתידה להתחיל בימים הקרובים.

נקודת הפתיחה היא בפארק אגם ירוחם, משם רוכבים דרך רחוב צבי בורנשטיין אל "מבואה מספר 2". לאחר קילומטר אחד ניתן לבחור במסלול קצר המסתיים באגם באורך 18 ק"מ, או במסלול הארוך הממשיך אל תצפית פנורמית על המכתש, כתובות סלע עתיקות בנחל שועלים וגבי מים שהתמלאו לאחר השטפונות. החזרה עוברת בשמורת החלמוניות ובטיפוס קצר לרכס שמדרום לאגם, עם ירידה מהירה ומהנה חזרה לסכר ולנקודת ההתחלה – חוויית טבע ורכיבה מושלמת באזור המדברי.

סינגל האופניים הארוך בישראל יוצא לדרך

במקביל, הושלם סינגל יהל-תמנע שבערבה הדרומית – מסלול רציף באורך של יותר מ-100 ק"מ שנבנה בסיוע משרד התיירות וקק"ל. השלמת מקטע יטבתה-תמנע מאפשרת לראשונה רצף רכיבה מלא, והערבה הדרומית מוגדרת כיום כאזור הרכיבה הגדול בישראל עם מעל 350 ק"מ של שבילי אופניים.

טיסות חדשות מהצפון: אייר חיפה תטוס לסופיה

חברת התעופה אייר חיפה משיקה קו חדש וישיר לסופיה בירת בולגריה. הטיסות יופעלו באופן עונתי עד סוף מרץ 2026, באמצעות מטוסי ATR 72־600 החדשים של החברה – זמן מצוין עבור מי שמתכנן חופשת חורף או סקי.

"פותחים סופ"ש בב"ש": סיור לילה, ברים, עששיות וסדנאות אמנות

באר שבע יוצאת במהלך תיירותי חדש ומזמינה את הציבור לסופי שבוע מלאי חוויה. בכל יום רביעי וחמישי במהלך דצמבר יתקיימו בעיר סיורי ברים בעיר העתיקה, סיורי לילה בשכונות הוותיקות ובשוק העירוני, סיורי סיפורים וטעימות בשכונה ד', וסיורי עששיות בפארק המכתש. בנוסף ייערכו בעיר סדנאות יצירה ובהן ציור באור אולטרה-סגול, מקרמה וסדנת משחק חווייתית. היוזמה מתקיימת בהובלת מחלקת התיירות ב"יעדים" ובשיתוף הרשות לפיתוח הנגב והגליל.

התערוכה החקלאית הגדולה בישראל חוזרת

לאחר הפסקה של שנתיים עקב מלחמת "חרבות ברזל", חוזרת התערוכה החקלאית הגדולה בישראל ותתקיים ב-28-29 בינואר 2026 בתחנת המחקר "יאיר" בחצבה. הכניסה חופשית לציבור הרחב. מאות חברות כבר הבטיחו את השתתפותן, ובשטח של כ-20 דונם יוצגו טכנולוגיות חדשות בחקלאות, מים, אנרגיה סולארית, גינון, רכבי שטח וזנים חדשים של ירקות ופירות. במקום יתקיימו גם סיורים בחממות המחקר של מו"פ ערבה תיכונה, שוק איכרים ואמנים, מתחמי אוכל וישיבה – אירוע מבוקש לכל חובבי השטח והחקלאות.

מחווה מרגשת בפריז: אנריקו מסיאס מכבד את התזמורת האנדלוסית

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד הופיעה בפריז וזכתה למחווה מרגשת במיוחד כאשר הזמר היהודי-אלג'יראי אנריקו מסיאס הגיע לצפות בקונצרט ולחלוק לה כבוד (קרדיט: מייק אדרי). במהלך הביקור הופיעה התזמורת גם בבית הכנסת רמב"ם ובבית הספר הדמוקרטי בעיר, וקידמה שיתופי פעולה בקהילה. האנדלוסית נטלה חלק בפסטיבל הג'אז וכלי הזמר ה-23 בפריז בניצוחו של עומר אביטל ובהשתתפות הפייטנים משה לוק וג'יימס כהן. למרות האקלים המתוח בעיר ואף הפסקת הופעתה של הפילהרמונית הישראלית, אולמות היו מלאים עד אפס מקום והקונצרט זכה להדים רבים בקרב הקהל.

הקולינריה פורחת בגולן

בצפון, בגולן, נפתחו לאחרונה מסעדות ופודטראקים חדשים המשלבים מסורת קולינרית עם חדשנות וחומרי גלם מקומיים. האזור מציע חוויית אוכל משתלבת בנופי הטבע, עם אווירה ייחודית ומוקפדת. פרטים נוספים באתר תיירות הגולן.