שתי נשים יהודיות שהיו נשואות למוסלמים לשוב ליהדותן ובשבוע שעבר הן נפגשו בבית הדין בבאר שבע להשלים את התהליך. בארגון יד לאחים שמלווה אותן מציינים: "הן לא נתנו לשום דבר לעכב את הדרך חזרה"

השבה כפולה: שתי נשים שהיו בקשר עם מוסלמים שבו ליהדות, אחרי שאחת מהן אף סבלה מאלימות פיזית וכלכלית.

בבית הדין הרבני בבאר שבע ניתן בשבוע שעבר אישור השבה ליהדות לשתי נשים שעזבו לאחרונה קשרים עם גברים מוסלמים, אליהן היו נשואות. בארגון יד לאחים, שמלווה את השתיים לאורך השנים האחרונות, מציינים כי הרצון לשוב ליהדות בער בהן בעוצמה, וכי הן לא אפשרו לאף מכשול לעמוד בדרכן. כעת ממתינות השתיים לאישור הרשמי ממשרד הפנים, ובינתיים הן ממשיכות בתהליך אישי של התחזקות והתקרבות מחודשת למסורת היהודית.

מיתר (שם בדוי), אחת מהנשים שעשו את ההשבה ליהדות, היא דור שני למשפחה מעורבת, אם יהודייה ואב מוסלמי. בילדותה גדלה ללא קשר עם אביה ואף הוצאה מהבית למשפחת אומנה למשך תקופה. עם זאת, הפערים בין העולמות יצרו אצלה בלבול עמוק בזהות במשך שנים. לקראת גיל 18 מצאה את עצמה מיתר נמשכת לצד המוסלמי לאור היכרות עם בחור שנתן לה תשומת לב מרובה והבטיח לה עולמות. התאסלמה, ולאחר החתונה היא עברה להתגורר איתו בכפר בנגב. בתקופה זו החליפה מספר טלפון והקשר עם העובדת סוציאלית של יד לאחים נותק.

פחות משנה לאחר מכן, לאחר אלימות פיזית וכלכלית מצד הבעל ותחושת בדידות, הבינה מיתר כי החיים הללו אינם מתאימים לה. היא יצרה קשר שוב והחליטה לעזוב ולהתגרש מבן זוגה. לאחרונה השתתפה מיתר בנסיעה של הניצולות לקבר רחל, שם הרגישה חיבור עצום ונפלה בקרבה ההבנה שהיא שייכת לעם היהודי.

לצידה של מיתר בבית הדין הייתה גם ספיר, שגדלה בילדותה בבית דתי. ב-15 השנים האחרונות חיה ספיר בכפר מוסלמי, יחד עם בעלה, ילדיה, אשתו הראשונה של בעלה וילדיהם. במהלך השנים האלו ספיר הייתה כלואה בביתה במשך שנים, נאסר עליה לצאת מהבית אפילו לא למכולת השכונתית. היא חיה בתנאי עוני ומחסור כשהיא תלויה בו לחלוטין מבחינה כלכלית. לאורך השנים הרגישה תלושה ולא שייכת. לפני מספר חודשים חולצה על ידי ארגון יד לאחים והחלה להתקרב חזרה ליהדות יחד עם ילדיה.

"הבחירה האמיצה של שתי הנשים לשוב ליהדותן ממחישה את כוחה של הנשמה היהודית ואת הכמיהה לשורשיה" אומרים בארגון 'יד לאחים' אשר מלווה את מיתר וספיר בחודשים האחרונים. לדבריהם, "הסיפורים הללו אינם רק אישיים, הם משקפים תופעה רחבה של התעוררות יהודית, גם במקומות הרחוקים ביותר. ארגון יד לאחים ימשיך ללוות במסירות כל יהודייה ויהודי אשר מבקשים לחזור הביתה אל העם, אל המסורת ואל הזהות היהודית".