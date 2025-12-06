בתגובה לדיווח בחדשות 12 כי נתניהו הנחה להרוס שורה של מאחזים ביו"ש בהם מתגוררים כ-70 מתפרעים נמסר מטעמו כי הדיון עסק בפתרון סוציאלי לנערים הפורעים שאינם מהתיישבות

"ראש הממשלה לא עוסק כלל בפינוי מאחזים", כך מסר הערב גורם מדיני בתגובה לפרסום בחדשות 12 לפיו נתניהו הנחה לפנות 14 מאחזים ביו"ש שמייצאים טרור נגד פלסטינים.

לפי הפרסום של ניר דבורי, בדיון ביטחוני בשבוע שעבר, הנחה נתניהו לפנות שורה של מאחזים ובהם כ-70 פורעים שמתפרעים נגד ערבים. גורמי ביטחון אמרו בדיון כי "החוות הפכו למוצבים קדמיים שפושטים מהם על כפרים פלסטיניים".

בתגובה לדברים נמסר מאותו גורם מדיני: "ראש הממשלה קיים פגישה עם בכירים במערכת הביטחון ועם גורמים סוציאליים, במטרה לטפל בקבוצת נערים פורעי חוק שאינה חלק מההתיישבות ואינה מייצגת אותה. כל כותרת אחרת – שגויה ושקרית".

נציין כי בשבועות האחרונים פונו 3 מאחזים בגוש עציון ובנימין, מה שגרם לאירועי "תג מחיר" נגד פלסטינים גם בכפר בגוש עציון וגם באזור צומת שילה.