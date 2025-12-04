עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים, הבעירו הבוקר (חמישי) צמיגים ורכב וזרקו אבנים לעבר רכבים פלסטינים על כביש 60. כוחות צבא ומשטרה קפצו לעזור. כוחות הביטחון סורקים כעת במרחב אחר החשודים.
בצה"ל ובמשטרה הודיעו כי בהמשך, התקבל דיווח על כך שמספר אזרחים ישראלים הציתו רכב פלסטיני ותקפו את יושבי הרכב. לוחמי אש ממחוז יו"ש פעלו לכיבוי הרכב, חוקר שריפות מטעם המחוז בדרכו לזירה כדי לחקור את נסיבות השריפה.
בנוסף נמסר בהודעה: "מוכרת הטענה כי פלסטינית אשר נפגעה משאיפת עשן פונתה על ידי עובר אורח ישראלי, ובהמשך קיבלה טיפול ראשוני מהסהר האדום בכניסה ליישוב עלי. כתוצאה מזריקת האבנים, נפצעו מספר פלסטינים ונגרם נזק לאחד הרכבים".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
חב"ד שולט
מאמינים במיתוס שחובר כדי לכבוש את ארץ כנען מהכנענים ולבצע בהם רצח עם השתלטות תרבותית. ממציאי רעיון האל האחד ומבזיו הגדולים.14:12 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חלעעכ
דתות/כתות= שטיפות מוח רווחיות בהן עושים מה שהיחצנים/מנהיגים(רבנים,גואל רצון,כמרים,אימאמים וכו) אומרים. הגיע הזמן להתקדם להווה,להפריד דת ממדינה ולשלול כל הזכויות מכל המשתמטים!15:34 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חב"ד שולט
מאמינים במיתוס שחובר כדי לכבוש את ארץ כנען מהכנענים ולבצע בהם רצח עם השתלטות תרבותית. ממציאי רעיון האל האחד ומבזיו הגדולים.14:12 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר