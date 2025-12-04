עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים, הבעירו צמיגים וזרקו אבנים לעבר רכבים פלסטינים על כביש 60 בצומת שילה שבשומרון

עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים, הבעירו הבוקר (חמישי) צמיגים ורכב וזרקו אבנים לעבר רכבים פלסטינים על כביש 60. כוחות צבא ומשטרה קפצו לעזור. כוחות הביטחון סורקים כעת במרחב אחר החשודים.

בצה"ל ובמשטרה הודיעו כי בהמשך, התקבל דיווח על כך שמספר אזרחים ישראלים הציתו רכב פלסטיני ותקפו את יושבי הרכב. לוחמי אש ממחוז יו"ש פעלו לכיבוי הרכב, חוקר שריפות מטעם המחוז בדרכו לזירה כדי לחקור את נסיבות השריפה.

בנוסף נמסר בהודעה: "מוכרת הטענה כי פלסטינית אשר נפגעה משאיפת עשן פונתה על ידי עובר אורח ישראלי, ובהמשך קיבלה טיפול ראשוני מהסהר האדום בכניסה ליישוב עלי. כתוצאה מזריקת האבנים, נפצעו מספר פלסטינים ונגרם נזק לאחד הרכבים".