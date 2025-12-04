בכפר ביתא שבשומרון שהוציא בחודש שעבר פיגוע ירי כנגד גבעת מבשר שלום הסמוכה, בירכו על ההרס שבוצע במקום, וייחסו אותו ללחץ שיצרו פעולות הטרור

חודש אחרי שירו לעבר גבעת מבשר בשומרון, בכפר ביתא חוגגים את הפינוי שנעשה בה היום: "בשורה זו היא מן היפות ביותר ששמענו, משום שיש בה חיזוק לעמידת עמנו וליציבותם מול המתנחלים".

"היום התעוררנו לבשורה משמחת, והיא פינוי המאחז ההתנחלותי בהר קֻמָּאס", עדכנו בערוץ הטלגרם של הכפר את התושבים. בכפר הוסיפו ושבחו את המחבלים שביצעו פעולות טרור כנגד הגבעה, וייחסו את הפינוי ללחץ שיצרו הפיגועים: "אנו גאים בבני עמנו ובאהובינו. עיירתנו שמרה על אדמתה בצורה גאה ונחושה שאין דומה לה, והערכתנו גלויה לעמידתכם האיתנה נוכחה החששות והסיכונים אתם המשען והמגן לאדמתנו", חתמו בכפר.

עוד באותו נושא חודש לאחר פיגוע הירי: שתי משפחות פונו מביתן בגבעת מבשר שלום

כזכור, כוחות גדולים של משטרה ומנהל אזרחי פשטו לפנות בוקר על גבעת מבשר שלום בשומרון הסמוכה לישוב אביתר, פינו את שתי משפחות הגבעה עם ילדיהן והחריבו את בתיהן. למרות מעורבותם החוזרת ונשנית באירועי אלימות וגניבת רכוש במהלך פינויים, הביא המנהל האזרחי פועלים ערבים הובאו כדי לסייע בעבודת ההרס. במקביל להרס, הטיל האלוף בלוט צו שטח צבאי סגור על הגבעה לזמן ממושך בניסיון למנוע את הנוכחות היהודית על ההר.

ההרס הבוקר מגיע חודש בלבד לאחר פיגוע ירי שביצעו שני מחבלים מהכפר ביתא לעבר תושבים בגבעה לפני כחודש. למעלה מ-15 כדורים נורו וחלפו בסמוך אליהם, אך בנס איש לא נפגע. זמן קצר לאחר מכן התרחשה פרובוקציית מסיק אלימה בשטח הגבעה, בהובלת ארגון "איגוד הוועדות החקלאיות" (UAWC) שהוכרז כארגון טרור, בה נפצע רועה צאן.

בשבועיים האחרונים מתרחש גל של מסעות הרס בגבעות ביהודה ושומרון. אחרי הפינוי הנרחב בצור משגבי לפני כשבועיים שגרר סערה תקשורתית, ביצעה מערכת הביטחון הרס בשבוע האחרון גם בגבעות קול מבשר וגור אריה בבנימין. הבוקר כאמור החריבו כוחות מג"ב גם את גבעת מבשר שלום בשומרון, הגבעה הרביעית במספר בגל שנמצא ככל הנראה רק בתחילתו.