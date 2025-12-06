היפוך מגמה בכרמל. מכבי חיפה שהייתה רגילה לספוג שערים בדקות הסיום, עשתה את זה הערב לקריית שמונה.
אחרי 97 דקות של 0:0 די משמים, בהתקפה האחרונה של המשחק, שחקני קרית שמונה איבדו את הכדור לקאני שדהר על האגף השמאלי והכניס כדור מדויק לקני סייף שדחק מקרוב לשער. בסיום המשחק, חגגו בספסל הירוק כאילו זכו באליפות.
זהו הניצחון השני ברציפות של מכבי חיפה, אחרי רצף של 8 משחקים ללא הפסד וכעת היא חוזרת להיצמד לפלייאוף העליון.
חיפה צמודה להפועל תל אביב שהביסה 4:0 את הפועל פתח תקווה, ונזכיר כי לאדומים הורידו 2 נקודות בעקבות הפיצוץ בדרבי.
ביום שני צפוי משחק העונה בין המוליכה הפועל באר שבע למקום השני מכבי תל אביב שנמצאת בתקופה גרועה, אחרי שתי שישיות שספגה ומאמן שהודיע על התפטרות וחזר בו.
